Бивш играч от НФЛ: Заплащането в ММА едва ли ще се промени скоро

Въпросът за заплащането на бойците отново се превърна в гореща тема, докато спортистите се борят за по-големи и по-добри възнаграждения.

Играчите от НФЛ няма да седнат на масата за преговори за нов колективен трудов договор (КТД) преди 2030 г., но вече се носят слухове за много от проблемите, които лигата може да повдигне. Сред тях са въвеждането на сезон с 18 мача, както и пакети за финансови компенсации, тъй като договорите за телевизионни права продължават да растат главоломно с всяка изминала година. Тъй като всеки спортист в NFL е представляван от Асоциацията на играчите, има много гарантирани права, заложени в този КТД, които включват дори минимална заплата в лигата (в момента 840 000 долара на сезон). Ситуацията е сходна и в други големи спортни лиги като НБА или МЛБ, но бойците в ММА съществуват и се състезават при много по-различен модел, особено що се отнася до заплащането.

Тази тема стана още по-актуална напоследък, особено след като бивши бойци на UFC отправиха директни критики към бившата си организация, а някои спортисти дори стигнаха дотам да обявят „Аз съм разорен“ само мигове след победа с нокаут. Но въпреки всички разговори за това колко печелят бойците в ММА, бившият играч от НФЛ и настоящ спортен анализатор Райън Кларк просто не вижда каквито и да било мащабни подобрения в близко бъдеще.

„Не мисля, че ще се промени, докато няма управляващи органи“, заяви Кларк пред MMA Fighting. „Във всяка организация има малка група от хора, които взимат голяма част от решенията. Независимо дали става въпрос за организирането на мачовете, мястото на провеждане на битките или сумата, която се дава на отделните бойци. Обикновено това е свързано с това колко пари може да им донесе съответният боец. Така че, докато тази част от процеса не се промени, мисля, че ще бъде много трудно за бойците да променят скалата на заплащане. Победата, и то по убедителен начин, ще продължи да бъде от първостепенно значение за способността им да изхранват семействата си“, добави той.

Кларк посочва конкретно стандартите, които отборите от НФЛ са длъжни да спазват, както и разпределението на приходите в КТД, което гарантира на играчите поне 50% от тях.

„Това не съществува в ММА, а и е трудно, защото независимо дали си Синсинати Бенгалс или Канзас Сити Чийфс, когато става въпрос за КТД или преговори, всички се разглеждат по един и същи начин“, обясни Кларк. „Нека използвам друга аналогия – има разлика в начина, по който семейство Браун [собствениците на Бенгалс] харчат пари, и начина, по който Джери Джоунс [собственикът на Далас Каубойс] харчи пари. Има разлика, но когато става въпрос за КТД, за разпределението на приходите, тези отбори се разглеждат еднакво. Що се отнася до тавана на заплатите, Синсинати Бенгалс имат същата възможност и пространство да платят на Джо Бъроу, каквито Далас Каубойс имат, за да платят на Дак Прескот. Защото те искат това равенство. В смесените бойни изкуства не е така“, допълни той.

Макар победата винаги да е най-важна, способността на боеца да привлича интерес, да продава билети и да кара хората да гледат битките му, има огромно значение за цялостната му стойност за организацията. Конър Макгрегър е най-голямата звезда в историята на спорта и бивш шампион на UFC в две дивизии, но не се е състезавал от пет години, а последната му победа е от 2020 г. Това обаче няма да му попречи да поиска огромна сума, когато най-накрая се завърне в октагона. Според Кларк настоящият модел за постигане на истински успех ще породи още по-голяма конкуренция между спортистите в стремежа им да заемат челното място, вместо да се борят за всички останали под тях.

„Колкото и да се наричаме независими изпълнители, в смесените бойни изкуства наистина си такъв“, каза Кларк. „Независимо дали става въпрос за PFL, ONE Championship или UFC. Водили сме разговори за синдикати, но трябва да разберете, че ако влезете в този бизнес, това е бизнес моделът. Което според мен създава хора като Конър и кара хора като Шон О'Мали да виждат Конър и да си казват: „Трябва да добавя това към играта си“. Трябва да бъда такъв тип човек, за да печеля парите и да имам нивото на успех, което искам.“

Въпреки това Кларк признава, че бойците като цяло заслужават по-добро заплащане, защото изискванията в този спорт.

„Възхищавам се на това, което правят бойците в смесените бойни изкуства. Възхищавам се на способността им да се посветят на спорта, без да знаят какъв ще бъде крайният резултат. Това физическо, емоционално и психическо натоварване върху тялото е смазващо. Те знаят, че ако не вдигнат лявата си ръка за защита и получат ритник в слепоочието, това може да промени траекторията на кариерата ми. Поздравявам тези мъже и жени, но също така разбирам защо се борят за по-добро заплащане въз основа на жертвите, които трябва да направят, за да бъдат част от този спорт"