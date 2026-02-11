Дейна Уайт: UFC в Белия дом ще бъде най-гледаното събитие в историята

Популярни
Задава се епизод 2 на здравата битка между Лудогорец и Левски - на живо от Разград преди сблъсъка от 1/4-финалите за Купата
Президентът на UFC Дейна Уайт е убеден, че предстоящото събитие в Белия дом ще бъде преживяване, което се случва веднъж в живота, и има огромни очаквания за него.

На 14 юни UFC ще организира безпрецедентно събитие – бойна галавечер на "Южната морава" на Белия дом като част от честванията „Америка 250“. Още от обявяването си миналата година, тази проява е най-дискутираната тема в света на смесените бойни изкуства (ММА). Сега изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт вярва, че това ще се превърне в най-голямото събитие в историята на организацията.

„Тази седмица ще уточним всичко. Но когато погледнете, това е събитие, което е единствено по рода си“, заяви Уайт пред UFC on Paramount. „Нещо, което никога повече няма да се случи. Имаме видео визуализация как ще изглежда всичко. Буквално сме пресъздали дърветата на Южната морава. Ще знаем точно къде ще бъде слънцето до момента на залеза. Цялата логистика е готова и сега вярваме, 'е това ще бъде най-гледаното UFC събитие в историята.“

Уайт допълни, че той и екипът му ще започнат да съставят бойната карта тази седмица, като планът е всичко да бъде финализирано до края на уикенда. Спекулациите за това кои бойци ще участват са многобройни, като почти всяка голяма звезда в ММА изявява желание да се включи. Някои дори предполагат, че събитието ще включва рекорден брой мачове за титли. Макар Уайт все още да не разкрива подробности, той настоява, че това ще бъде най-зрелищното събитие в историята на UFC за всички замесени и ще привлече изцяло нов сегмент от фенове.

„Това ще запознае много хора със спорта, които никога не са го гледали“, каза Уайт. „И когато говорим за мен, моя изпълнителен екип, персонала, медиите, които ни отразяват, и бойците – това ще бъде най-уникалната и невероятна вечер в цялата ни кариера. Бойците ще излизат от Овалния кабинет. Обзалагам се, че много от хората, които отразяват спорта и са фенове, вероятно никога не са били в Белия дом. Същото важи и за бойците.“

„Така че това е наистина специална, единствена по рода си вечер. И знаете, че когато се захвана с нещо, обичам да постигам резултати, и то големи. Ще бъде специално“, завърши той.

Боеве в клетка ще се проведат на моравата на Белия дом, почти 30 години след като сенатор Джон Маккейн нарече спорта „човешки боеве на петли“ и се опита да го забрани.

