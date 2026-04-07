Колин Малкълм: Никоя победа в Евролигата не е лесна

Крилото на Апоел Тел Авив Колин Малкълм заяви след успеха над Фенербахче в мач от Евролигата в "Арена София", че лесни победи в този турнир няма. Израелският тим надигра действащия шампион в елитната надпревара с 95:80.

- Колин, преди всичко поздравления за победата. Изглежда, че работите на пълни обороти в края на редовния сезон. Какъв беше ключът към днешната лесна победа?

- Никоя победа в Евролигата не е лесна, човече, дори и да спечелиш с 40 точки. Но ключът в Евролигата винаги е борбеността и раздаването - всички онези малки неща, които се натрупват до победата.

- Изглеждаше, че Дан Отуру доминираше в подкошието, а вашият отбор може би имаше план да атакува защитниците на коша им. Какво е усещането да имаш такава комбинация с Отуру от време на време?

- Хубавото е, че вече се усещаме един друг. Дойдохме като нов отбор, имахме силен старт, а след това трябваше да се напаснем. В този момент вече можем да се адаптираме към това, което правят другите отбори и да намираме различни решения, защото имаме толкова много талант в състава.

- Мнозина казваха, че Апоел има най-трудната програма в последните кръгове на Евролигата, но победихте ПАО, победихте и днес, а сега ви предстои мач с Олимпиакос. Мислиш ли, че можете да спечелите срещу тях и да се изкачите в класирането, за да си осигурите домакинско предимство?

- Вижте, в края на краищата няма значение срещу кого играеш - дали е отборът на дъното или този на върха, винаги е труден мач. Виждали сме го през цялата година, ще видите мачове и довечера, и следващата седмица. По-слаб отбор побеждава топ отбор. Това е Евролигата, винаги е трудно. Важното е във всеки мач да сме концентрирани, фокусирани и да правим нещата, които ще ни помогнат в плейофите.

- И накрая, може би за първи път видяхме нещо като игра с по-ниска петица с Илайджа, Блейкни, Мицич и Крис Джоунс едновременно на паркета. Какво е усещането да имаш такава комбинация от талант и да ги оставиш да играят за останалите си съотборници?

- Страхотно е. Имаме играчи от първия до... не знам точно колко, но имаме много хора в този отбор. Целият състав, чак до края на пейката - всеки може да допринесе по всяко време. Чувстваме се добре с всяка петица, която треньорът пусне. Сигурен съм, че това е добре и за него, защото има много различни решения за всякакви проблеми, пред които ни изправят противниците.

Снимки: Sportal.bg