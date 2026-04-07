Ето кога ще бъде решено дали да има промени в правилата във Формула 1

На фона на всички критики, които новите правила във Формула 1 понесоха от началото на сезона, от ФИА заявиха след Гран При на Япония, че те ще бъдат преразгледани по време на априлската пауза в световния шампионат.

Тя ще бъде използвана, за да се проведат серия от срещи, на които ще бъдат дискутирани потенциални промени. Част от тях могат да станат факт още за Гран При на Маями в началото на месец май, а други на по-късен етап през сезона или чак догодина.

След два дена, на 9 април, ще се проведе първата виртуална среща, в която ще участват технически лица от отборите, ФИА и производителите на задвижващи системи. След тази среща всички ще имат десетина дни за размисъл преди на 20 април отборите, ФИА и Формула 1 да се съберат отново, за да гласуват всички предложени промени.

Разбира се, всички промени, ще трябва да бъдат одобрени от Световния моторспорт съвет на ФИА, който винаги има финалната дума по такива въпроси. Това одобрение обаче е по-скоро формалност, така че изходът от вота на 20 април ще може да се смята за финален.

Снимки: Gettyimages