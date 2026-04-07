  Ето кога ще бъде решено дали да има промени в правилата във Формула 1

Ето кога ще бъде решено дали да има промени в правилата във Формула 1

  • 7 апр 2026 | 18:45
На фона на всички критики, които новите правила във Формула 1 понесоха от началото на сезона, от ФИА заявиха след Гран При на Япония, че те ще бъдат преразгледани по време на априлската пауза в световния шампионат.

Тя ще бъде използвана, за да се проведат серия от срещи, на които ще бъдат дискутирани потенциални промени. Част от тях могат да станат факт още за Гран При на Маями в началото на месец май, а други на по-късен етап през сезона или чак догодина.

Мекис: Водещата цел на Формула 1 трябва да е оправянето на квалификациите за 2027
Мекис: Водещата цел на Формула 1 трябва да е оправянето на квалификациите за 2027

След два дена, на 9 април, ще се проведе първата виртуална среща, в която ще участват технически лица от отборите, ФИА и производителите на задвижващи системи. След тази среща всички ще имат десетина дни за размисъл преди на 20 април отборите, ФИА и Формула 1 да се съберат отново, за да гласуват всички предложени промени.

Това са първите промени в задвижващите системи за Маями
Това са първите промени в задвижващите системи за Маями

Разбира се, всички промени, ще трябва да бъдат одобрени от Световния моторспорт съвет на ФИА, който винаги има финалната дума по такива въпроси. Това одобрение обаче е по-скоро формалност, така че изходът от вота на 20 април ще може да се смята за финален.

Ейдриън Нюи е недостижимият №1 по заплата сред шефовете на отбори

Ейдриън Нюи е недостижимият №1 по заплата сред шефовете на отбори

Монтоя призова Ауди да вземе Хорнър за заместник на напусналия Уитли

Монтоя призова Ауди да вземе Хорнър за заместник на напусналия Уитли

Мишлен: Предимството на Априлия не се дължи на специалната задна гума

Мишлен: Предимството на Априлия не се дължи на специалната задна гума

"ЕКО Мотоучилище 2026" стартира с Мартин Чой и Михаела Тодорова

"ЕКО Мотоучилище 2026" стартира с Мартин Чой и Михаела Тодорова

Любо Руйков: Знам, че мога да съм бърз на "Ред Бул Ринг"

Любо Руйков: Знам, че мога да съм бърз на “Ред Бул Ринг”

Как Ферари се размина с Андреа Кими Антонели

Как Ферари се размина с Андреа Кими Антонели

Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

Масов бой, 4 червени картона и прекратен мач в Елитната до 18 г. на България (видео)

Стоичков потвърди, че ЦСКА води преговори с Милан и Барселона за откриването на "Армията"

Стоичков потвърди, че ЦСКА води преговори с Милан и Барселона за откриването на "Армията"

Апоел се откъсна напред в суперсблъсъка в "Арена София"

Апоел се откъсна напред в суперсблъсъка в "Арена София"

Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

