Обзор на кръга в Sesame НБЛ: Оспорвани срещи и домакински победи

  • 7 апр 2026 | 18:25
29-ият кръг в Sesame Национална баскетболна лига донесе драматична победа на Балкан в дербито срещу Черно море Тича с точка разлика. Освен това, лидерът в класирането Рилски спортист се пребори с оределия състав на Локомотив Пловдив. Успехи записаха още Ботев 2012 Враца, Миньор 2015 и Левски.

Любопитното е, че всичките пет двубоя приключиха с разлики под 10 точки.

Това се казва победен изстрел!

В най-драматичния двубой от кръга Балкан надви Черно море Тича с 80:79 пред своите фенове в “Арена Ботевград” след тройка в края на Джамари Блекмън, който отбеляза общо 21 точки за своя тим. Тадж Грийн добави 16 плюс 6 борби. Константин Тошков се отчете с 11 точки и 5 борби. Джелани Уотсън-Гейл бе най-резултатен за варненци с 16 точки, 6 борби и 7 асистенции. Николай Стоянов регистрира 14. Георги Боянов вкара 12 точки.

В Самоков Рилски спортист се справи със съпротивата на Локомотив Пловдив, който не можеше да разчита на Кхалил Милър, Девърл Рамзи, Грант Сингълтън и Кръстан Кръстанов, след 100:92. Майкъл Едуардс навъртя 23 точки и 7 борби за Рилски спортист. Джонатан Дейвис имаше 21 и 8 борби. Чавдар Костов отбеляза 18 точки. Деян Карамфилов оформи дабъл-дабъл – 10 и 10 асистенции. Йоанис Кикрилис завърши с 23 точки за Локомотив Пловдив. Кръстомир Михов го последва с 22, 5 борби и 6 асистенции. Томислав Минков (11 борби, 8 асистенции) и Шоу Андерсън останаха с по 19 точки.

Миньор 2015 спечели срещу Берое Стара Загора след 87:82 в зала “Борис Гюдеров”, в Перник. За “черно-жълтите” Игор Кесар бе много полезен и записа дабъл-дабъл – 23 точки и 10 борби. Алекс Уандие го последва с 21. Джордан Тали се отчете с 12 точки и 7 асистенции. Лазар Станкович (7 борби) и Васил Попов (6 асистенции) регистрираха по 10. Дариъс Куизънбери бе най-резултатен за Берое с 23 точки. Дейлън Уилямс също стигна до двойните показатели – 18 и 11 борби. Милен Захариев финишира с 16 точки и 6 борби.

В Ботевград Ботев 2012 Враца надделя над Спартак Плевен след 85:76, с което записа трети пореден успех над този съперник в Sesame НБЛ през сезона. За врачани Георги Герганов приключи с 20 точки, 6 борби и 6 асистенции. Кортни Алекзандър остави срещу името си 17 и 7 борби. Михаил Калинов (7 асистенции) и Дейвид Хоутън (14 борби) допринесоха с по 14 точки. Кавон Скот се отчете с 20 точки и 6 борби за плевенчани. Павлин Иванов отбеляза 13.

В столичната зала “Триадица”, Левски постигна победа над Шумен с 81:74, с което спря серия от девет поредни поражения в шампионата при мъжете. Златин Георгиев бе най-добър за Левски с 18 точки и 6 борби. Седариан Рейнс се разписа с 16 и 9 борби. Лъчезар Димитров имаше 12 точки плюс 7 асистенции. Андон Вачев регистрира 11 и 5 борби. Момчил Кадиев се завърна с 10. Джейлън Барр бе над всички за Шумен с 23 точки и 7 борби. Уилям Елис остави на сметката си 17 и 5 асистенции. Майкъл Марш (12 борби) и Баръш Мустафа отбелязаха съответно по 13 и 10 точки.

