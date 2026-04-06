Това се казва победен изстрел!

Невероятна тройка в последната секунда донесе победата на Балкан с 80:79 над Черно море Тича в "Арена Ботевград" в най-интересната среща от 29-ия кръг на Sesame НБЛ. За разлика от полуфинала между двата тима в същата зала от турнира за Купата на България, сега щастието се усмихна на ботевградчани. Джамари Блекмън с рисковано, но феноменално изпълнение със сирената за края на двубоя, донесе победата на Балкан в продължил над два часа двубой, чийто краен резултат увеличи шансовете на ботевградчани да завършат редовния сезон в първенството пред варненци в класирането.

Снимка: Sesame НБЛ

