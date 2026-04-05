Стоичков откри музей на спорта в Етрополе

  • 5 апр 2026 | 15:09
Стоичков откри музей на спорта в Етрополе

Почетният гражданин на Етрополе Христо Стоичков, кметът на Община Етрополе инж. Владимир Александров и капитанът на мъжкия отбор по волейбол Ваньо Василев прерязаха лентата и откриха "Зала на спорта в Етрополе" - пространство, което събира в себе си история, емоция, величие и постижения на спортните клубове в града.

Още с първата крачка вътре посетителят се изправя пред десетилетия спортна слава - купи, медали, архиви и лични реликви, които разказват за пътя на Етрополе от малък град до име с тежест на спортната карта на България. Изборът на посещение не е случаен, тя се намира в спортен комплекс "Чавдар", където и до днес се раждат славни спортисти. Именно на Цветница, Етрополе направи силен жест към своето минало и още по-силен към бъдещето. В залата оживява цялата палитра на местния спорт - от борбата с нейните шампиони и непримирим дух, през волейболните триумфи и футболните традиции, до дисциплината и честта на таекуондото.

Специално място заема кътът на почетния гражданин на Етрополе Христо Стоичков - с лични експонати, сред които топка от световното първенство през 1994 година, подаръци от легенди като Диего Марадона и Пеле, и символи, които напомнят, че пътят към върха започва от малки градове като Етрополе. 

"Етрополе е град на големи спортисти", заяви Стоичков, който не скри емоцията си от завръщането на място, откъдето започват първите му лагери в ЦСКА и изрази признателност към усилията на местната власт. В знак на уважение той поднесе специален подарък на кмета на Община Етрополе инж. Владимир Александров - златна футболна топка, символичен жест, който ясно показва признанието към неговата роля за развитието на спорта. В основата на тази идея стои кметът на Община Етрополе, който превърна дълго отлагана необходимост в реалност със стойност за поколения напред.

В своето емоционално слово той подчерта, че тази зала е признание към онези велики личности, които са изградили спортната слава на Етрополе. "Нямаше как да съществува тази зала, ако ги нямаше спортистите и хората, които през годините помогнаха на града да остави следа в световната спортна история", каза инж. Владимир Александров. Той не скри и личната си мотивация - болката от това, че десетки отличия и медали на велики спортисти остават забравени, прибрани в чекмеджета, далеч от обществената памет.

Особено внимание бе отдадено на приноса на местните спортни клубове, които предоставиха своите трофеи и архиви, за да бъде създадена цялостна картина на спортната история. А тя е впечатляваща - от борбата и волейбола до футбола и таекуондото, дисциплини, донесли на Етрополе национално и международно признание. Събитието събра десетки легенди, треньори и млади надежди, а стотици деца и родители изпълниха залата. За тях това не беше просто разходка сред трофеи, а среща с живата история, с хората, които са я създали и с представители на местните спортни клубове. 

Снимка: Община Етрополе

