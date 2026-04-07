  • 7 апр 2026 | 16:05
Стоичков и Димитър Илиев наградиха деца в Етрополе

Министър Димитър Илиев и Христо Стоичков наградиха призьорите в детски футболен турнир в Етрополе. "Подобни инициативи са изключително важни за развитието на спорта сред подрастващите. Те изграждат не само бъдещи шампиони, но и способни личности. Футболът учи на отговорност, работа в екип и стремеж към усъвършенстване – качества, които остават за цял живот“, заяви министърът по време на международния детски футболен турнир „Etropole Tournament 2026“.

"Особено радостно е, че сред нас е Христо Стоичков, който е доказал с труда и таланта си, че мечтите се постигат с упоритост и характер. За всички вас, деца, той е истински пример за това докъде може да стигне човек, когато вярва в себе си и не се отказва“, добави още Илиев.

Турнирът събра 77 отбора в различни възрастови групи от 27 клуба, включително и Футболната академия „Хаджи“. Събитието бе организирано от ПФК Етрополе със съдействието на Община Етрополе и с активното участие на Христо Стоичков по повод неговия 60-годишен юбилей.

„Etropole Tournament 2026“ е важна стъпка към утвърждаването на града като център на детско-юношеския футбол и към възраждането на традициите в спорта. Амбицията на организаторите е турнирът да се развива с все по-широко международно участие.

