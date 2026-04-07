Апоел се откъсна напред в суперсблъсъка в "Арена София"

Апоел Тел Авив и действащият шампион в Евролигата Фенербахче играят помежду си в "Арена София" в среща от 36-ия кръг на елитната надпревара. След 10 минути игра резултатът е 25:17 в полза на Апоел.

Играещият на българска земя домакинските си срещи в турнира израелски тим е пети в класирането с 21 победи и 13 поражения (мач по-малко) преди началото на кръга, докато Фенербахче отстъпи първата позиция на Олимпиакос и е втори с баланс 23-12.

Двата тима вече премериха силите си през ноември в “SAP Garden” в Мюнхен, където Фенербахче спечели със 74:68.

Братята Васил и Илиян Евтимови заеха своите места в залата, в непосредствена близост до скамейката на гранда от Истанбул. В залата е и бившата звезда на националния ни тим Тодор Стойков. На живо наблюдава срещата и гардът на Балкан Травис МакКонико.

Първа част:

Гостите изпитва сериозни проблеми в атака в началните минути и това позволи на Апоел да поведе с 9:2, а малко след това и с 13:4. Василие Мицич след това проби отлично и поднесе успешно, а освен това си спечели и фаул, който реализира - 16:4 за израелския тим. След повече от 6 минути игра турският тим все още е само с 4 отбелязани точки. Появилият се от пейката за Фенер Уейд Болдуин обаче се разигра и вкара 6 бързи точки за гостите. Друг играч, появил се на терена от пейката, но за Апоел - гардът Антонио Блейкни, пък реализира тройка за 23:13. След края на първата четвърт Апоел води в резултата с 25:17.

4

Втора част:

Тройка на Тарик Биберович доближи Фенербахче на 6 точки до Апоел при 24:30 във втория период. Домакините обаче отговориха с 6 поредни точки и поведоха с 36:24. Малко по-късно точен изстрел за две точки на Василие Мицич позволи на Апоел да се откъсне още по-сериозно напред при 42:26, а не след дълго разликата достигна 17 точки при 48:31.

Стартови състави:

Апоел: Илайджа Брайънт, Колин Малкълм, Василие Мицич, Иш Уейнрайт, Даниел Отуру

Фенербахче: Николо Мели, Тейлън Хортън-Тъкър, Тарик Биберович, Девон Хол, Кем Бърч

Снимки: Sportal.bg