"ЕКО Мотоучилище 2026" стартира с Мартин Чой и Михаела Тодорова

Играта за участие в "ЕКО Мотоучилище 2026" с Мартин Чой вече стартира на sportal.bg, като продължава до 2 май и след това победителите ще бъдат избрани с томбола.

Обучението ще бъде водено от многократния шампион Мартин Чой, а един от специалните гости тази година ще е Михаела Тодорова - популярно лице в социалните мрежи, която е позната с активния си начин на живот и вдъхновяващи примери. Тя ще се включи активно в програмата, ще кара заедно с участниците и ще сподели своя опит и практически умения.

Играй и спечели със Sportal.bg билет за "ЕКО Мотоучилище" с Мартин Чой

"ЕКО Мотоучилище 2026" ще се проведе на 14 май на пистата в Серес - трасе, което предлага отлични условия за практическо обучение, развитие на уменията и надграждане на знанията. Тазгодишното издание преминава под мотото: “Безопасността е винаги на първо място”.

“Като състезател знам колко е важна скоростта, но като човек знам, че най-важно е да се прибереш у дома - затова безопасността е винаги на първо място”, обясни Чой.

Мартин Чой разкрива пред Sportal.bg какво е нужно за успеха в "24 часа на Льо Ман"