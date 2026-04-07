Новият изпълнителен директор на Локо (Пд): Има сериозни разговори с чуждестранни инвеститори

Новият изпълнителен директор на Локомотив (Пловдив) Георги Величков говори пред медиите и внесе яснота какво се случва в клуба. Той разкри, че има сериозни разговори с чуждестранни инвеститори, които са били на посещение. Освен това Величков призна, че на по-важните мачове деца до 16 години ще могат да влизат безплатно на мачовете на Локомотив. Директорът коментира и ситуацията със стадиона. Пресконференцията беше излъчена на живо по Sportal.bg.

“Г-н Крушарски ми се обади по телефона, беше кратък разговор, казах му при какви условия бих се съгласил - не пари, а желание млади момчета да играят в клуба. Така се разбрахме да започна работа тук.

Попадайки на ново място, трябва да се запознаеш с всичко в клуба. Ситуацията към днешна дата изобщо не е стряскаща. Имаме по-сериозни задължения само към НАП, но не са стряскащи. Нямам други сериозни.

Днешната пресконференция я организирахме в този час, защото трябваше да имаме среща преди това с кмета за стадиона. Тя обаче не се състоя и се отложи. Проблемите със стадиона са минимални, поне според мен. Локомотив (Пловдив) възложи на феновете да изискват от строителите как да изглежда клуба, защото нас скоро може да ни няма. Те ще са тук винаги. Важно е до 100-годишнината стадионът да е готов, да има скайбокс и да покрива възможно най-висока категория.

Първото, което попитах, когато дойдох тук, беше дали може по най-бързия начин да оправим инфраструктурата. Смятам, че до септември месец всичко ще е добре.

Пожелавам здраве. Локомотив да продължи с добрите резултати и да налагаме български кадри.

Крушарски е много амбициозен човек, винаги поставя високи цели. Ако трябва да съм откровен, нямаше конкретика, която да натежава на мен или на футболистите. Всеки мач за нас до края е финал, борим се за всичко, което можем да спечелим.

Ако има нещо добро, което да се направи за децата на града, защо да не работим с Ботев. Но не очаквайте да сме най-добри приятели.

Има интерес, бяха хора от чуждестранна държава на посещение. Разгледаха както базата в Тракия, така и стадиона. Видяха проектите. Да, има такива разговори, които са сериозни.

Към днешна дата има нови хора в клуба. Това е Илко Дойчев, връщаме го като администратор на ДЮШ. Отваряме нова позиция в отдел маркетинг.

Не мога да дам конкретен отговори дали можем да намалим цената на билетите. За следващия важен мач за Купата всички деца в Пловдив до 16 години ще могат да го посетят безплатно срещата. Това ще е практика, която ще имаме занапред.

Не съм се запознал в детайли с проблема с касите, но съм сигурен, че когато е построен стадиона в края на годината, този проблем няма да го има.

Кратките цели са да спечелим всичко, което можем да спечелим. Средносрочните планове са да изградим една стабилна структура с ДЮШ, да има ясни и категорични позиции във всяка една тема. И възможно повече наши момчета да играят. Дългосрочната цел е в Локо максимален брой български футболисти да играят и дано повечето са наши момчета”, заяви Величков.