Евтини билети за мачовете на България от Световното по хокей

От 6 до 12 април София отново ще бъде домакин на Световното първенство по хокей на лед за мъже – International Ice Hockey Federation (IIHF) Division II, Group B.

Мъжкият национален отбор на България излиза на леда в пет изключително важни срещи срещу отборите на Киргизстан, Израел, Нова Зеландия, Исландия и Тайпе.

Всички мачове ще се проведат в "Зимния дворец на спорта" в София.



На сайта kupibileti.bg могат да се закупят билети за мачовете на националите на цена 5 евро.

ПРОГРАМА:

06 април от 20:00 ч.: БЪЛГАРИЯ - КИРГИЗСТАН 3:5

Хокейните национали загубиха от Киргизстан в първия си мач от Световното първенство

07 април от 20:00 ч.: БЪЛГАРИЯ – ИЗРАЕЛ

09 април от 20:00 ч.: БЪЛГАРИЯ – НОВА ЗЕЛАНДИЯ

11 април от 16:30 ч.: БЪЛГАРИЯ – ИСЛАНДИЯ

12 април от 20:00 ч.: БЪЛГАРИЯ – ТАЙПЕ

Това е моментът, в който подкрепата от трибуните има значение! Нека напълним „Зимния дворец на спорта“ и заедно да извървим битката за върха!

*Входът за зрители ще бъде от страната на фитнес „Шидо“ (улица “Акад. Стефан Младенов”), като достъпът до паркинга на залата ще бъде ограничен поради мерки за сигурност. От Bulgarian Ice Hockey Federation препоръчват на всички зрители да предвидят допълнително време за паркиране и придвижване.