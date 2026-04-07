Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Евтини билети за мачовете на България от Световното по хокей

Евтини билети за мачовете на България от Световното по хокей

  • 7 апр 2026 | 16:04
  • 148
  • 0
Евтини билети за мачовете на България от Световното по хокей

От 6 до 12 април София отново ще бъде домакин на Световното първенство по хокей на лед за мъже –  International Ice Hockey Federation (IIHF) Division II, Group B.

Мъжкият национален отбор на България излиза на леда в пет изключително важни срещи срещу отборите на Киргизстан, Израел, Нова Зеландия, Исландия и Тайпе.

Всички мачове ще се проведат в "Зимния дворец на спорта" в София.

На сайта kupibileti.bg могат да се закупят билети за мачовете на националите на цена 5 евро.

ПРОГРАМА:

06 април от 20:00 ч.: БЪЛГАРИЯ - КИРГИЗСТАН 3:5

Хокейните национали загубиха от Киргизстан в първия си мач от Световното първенство
Хокейните национали загубиха от Киргизстан в първия си мач от Световното първенство

07 април от 20:00 ч.: БЪЛГАРИЯ – ИЗРАЕЛ

09 април от 20:00 ч.: БЪЛГАРИЯ – НОВА ЗЕЛАНДИЯ

11 април от 16:30 ч.: БЪЛГАРИЯ – ИСЛАНДИЯ

12 април от 20:00 ч.: БЪЛГАРИЯ – ТАЙПЕ

Това е моментът, в който подкрепата от трибуните има значение! Нека напълним „Зимния дворец на спорта“ и заедно да извървим битката за върха!

*Входът за зрители ще бъде от страната на фитнес „Шидо“ (улица “Акад. Стефан Младенов”), като достъпът до паркинга на залата ще бъде ограничен поради мерки за сигурност. От Bulgarian Ice Hockey Federation препоръчват на всички зрители да предвидят допълнително време за паркиране и придвижване.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Бъфало надви Тампа Бей в битка на върха в Атлантическата дивизия

Бъфало надви Тампа Бей в битка на върха в Атлантическата дивизия

  • 7 апр 2026 | 10:39
  • 423
  • 0
Лос Анджелис измести Нешвил от място в плейофите в НХЛ

Лос Анджелис измести Нешвил от място в плейофите в НХЛ

  • 7 апр 2026 | 10:18
  • 356
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 7 апр 2026 | 09:54
  • 392
  • 0
Хокейните национали загубиха от Киргизстан в първия си мач от Световното първенство

Хокейните национали загубиха от Киргизстан в първия си мач от Световното първенство

  • 6 апр 2026 | 22:59
  • 1356
  • 3
Българската федерация по ски проведе за втора година лагер на ФИС по алпийски сноуборд

Българската федерация по ски проведе за втора година лагер на ФИС по алпийски сноуборд

  • 6 апр 2026 | 18:07
  • 683
  • 0
Кросби надмина Лемьо

Кросби надмина Лемьо

  • 6 апр 2026 | 13:06
  • 852
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

Съдиите перфектни в пореден кръг, ето как СК обясни част от положенията на Берое - ЦСКА и Лудогорец - ЦСКА 1948

  • 7 апр 2026 | 14:44
  • 7463
  • 42
Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

Григор Димитров за първи път отпадна на старта в Монте Карло и напусна топ 100

  • 7 апр 2026 | 14:05
  • 20178
  • 83
Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

  • 7 апр 2026 | 13:06
  • 15701
  • 12
Новият изпълнителен директор на Локо (Пд): Има сериозни разговори с чуждестранни инвеститори

Новият изпълнителен директор на Локо (Пд): Има сериозни разговори с чуждестранни инвеститори

  • 7 апр 2026 | 14:10
  • 3060
  • 3
ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

ЦСКА може да открие "Армията" срещу Милан, но има и други варианти

  • 7 апр 2026 | 12:31
  • 16215
  • 39
Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

Обявиха кога ще е жребият за плейофите в efbet Лига - американски софтуер го тегли

  • 7 апр 2026 | 10:11
  • 9103
  • 24