Хокейните национали загубиха от Киргизстан в първия си мач от Световното първенство

Националният отбор на България по хокей на лед допусна загуба от Киргизстан с 3:5 (1:2, 1:0, 1:3) като домакин в Зимния дворец в София в първата си среща от Световно първенство за мъже, дивизия II, група Б.

За българите предстоят мачове още срещу Израел (7 април), Нова Зеландия (9 април), Исландия (11 април) и Тайван (12 април). Победителят в турнира, който се провежда в столицата, ще спечели промоция за дивизия II, група А, а завършилият на последното шесто място ще изпадне в дивизия III, група А.

Гостите от Киргизстан поведоха с попадение на Денис Попов, а Иван Ходулов изравни за България след асистенция на Никола Чальов след малко повече от шест минути игра. Мамед Сейфулов отново даде преднина от 2:1 за съперника пет минути преди преди края на първия период. Мартин Наков върна равенството с попадение за България за 2:2 след акция с участието на Александър Стаменов и Александър Станимиров, а това бе и единственият гол през втория период.

Националите и състезателите на Киргизстан си размениха по още едно попадение в началните моменти на третия период, като Александър Титов вкара за гостите, а Александър Станимиров направи резултата 3:3. Абдумалик Сапитов и Сейфулов - с втория си гол в мача, в крайна сметка осигуриха успеха с 5:3 за противника.

По-рано днес Исландия се наложи над Тайван с 6:5, а Израел спечели срещу Нова Зеландия със 7:6 след продължение.

Билети за мачовете на България се продават на място на цена от 5 евро. Касата ще отваря един час преди началото на всеки мач.

Още от Зимни спортове

Българската федерация по ски проведе за втора година лагер на ФИС по алпийски сноуборд

Българската федерация по ски проведе за втора година лагер на ФИС по алпийски сноуборд

  • 6 апр 2026 | 18:07
  • 534
  • 0
Кросби надмина Лемьо

Кросби надмина Лемьо

  • 6 апр 2026 | 13:06
  • 772
  • 0
Ню Йорк Айлъндърс уволни Патрик Рой

Ню Йорк Айлъндърс уволни Патрик Рой

  • 6 апр 2026 | 09:53
  • 846
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 6 апр 2026 | 07:45
  • 694
  • 0
Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

Швеция триумфира с 13-тата си световна титла по кърлинг

  • 5 апр 2026 | 15:30
  • 1038
  • 0
Деян Михайлов е шампион при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

Деян Михайлов е шампион при юношите на международния турнир по фигурно пързаляне в Кранево

  • 5 апр 2026 | 15:27
  • 433
  • 0
Водещи Новини

Наполи надхитри Милан и е новият основен преследвач на Интер

Наполи надхитри Милан и е новият основен преследвач на Интер

  • 6 апр 2026 | 23:42
  • 4434
  • 223
Нефтохимик обърна Локомотив Авиа в полуфинал №2 и изравни серията

Нефтохимик обърна Локомотив Авиа в полуфинал №2 и изравни серията

  • 6 апр 2026 | 20:35
  • 8166
  • 7
Ялово дебнене в подножието на Витоша

Ялово дебнене в подножието на Витоша

  • 6 апр 2026 | 18:55
  • 15598
  • 12
Ювентус се възползва от грешката на Комо и е само на точка от топ 4

Ювентус се възползва от грешката на Комо и е само на точка от топ 4

  • 6 апр 2026 | 20:54
  • 9180
  • 6
Балкан си отмъсти на Черно море Тича с тройка в последната секунда в луд мач в Ботевград

Балкан си отмъсти на Черно море Тича с тройка в последната секунда в луд мач в Ботевград

  • 6 апр 2026 | 21:27
  • 5840
  • 6
Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

  • 6 апр 2026 | 14:49
  • 39761
  • 67