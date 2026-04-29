  • 29 апр 2026 | 12:03
Минесота поведе в серията срещу Далас

Кирил Капризов отбеляза гол и направи две асистенции за победата на Минесота с 4:2 при гостуването на Далас, за да поведе с 3:2 в серията от първия кръг на плейофите в Западната конференция на НХЛ.

Мат Болди отбеляза гол и направи асистенция, а Матс Дзукарело и Майкъл Маккарън също отбелязаха за Уайлд.

Джейсън Робъртсън и Миро Хейсканен отбелязаха по гол и асистенция за Далас.

В другия мач от Западната конференция Едмънтън надигра Анахайм с 4:1 и намали изоставането си в серията на 2:3.

Леон Драйзайтъл отбеляза два гола за Едмънтън, а Василий Подколзин и Зак Хайман също вкараха за Ойлърс.

Алекс Килорн отбеляза за Дъкс, които остават на една победа разстояние от първия си краен успех в плейофната серия от девет години.

Гол на Давид Пастърнак в продължението донесе на Бостън Бруинс спасителна победа с 2:1 над Бъфало Сейбърс в пети мач от серията им на Изток.

Елиас Линдхолм също отбеляза за успеха, а вратарят на Бостън Джереми Суейман направи четири от 24-те си спасявания в продълженията, за да запази сезона на Бруинс жив в серията до четири победи.

Бъфало води с 3:2, а серията се връща в Бостън за шестия мач в петък.

