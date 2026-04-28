  • 28 апр 2026 | 15:47
Олимпийският турнир по хокей на лед през 2030 година може да бъде преместен в Париж или Лион

Олимпийският турнир по хокей на лед на Игрите през 2030 година може да бе преместен в Париж или Лион. За това съобщиха от организационния комитет във вторник. Френските Алпи ще бъдат домакин на най-големия спортен форум, а по план хокейният турнир трябва да се проведе в Ница на стадион "Алианц Ривера". Новият кмет на Ница Ерик Сиоти обаче вече заяви, че няма да кара местния футболен отбор да променя домакинското си съоръжение през този период.

"В духа бюджетните оптимизации организационният комитет реши да разшири търсенето за дом на хокейния турнир, като ще прегледа залите в други големи градове като Лион и Париж. Минималният капацитет за съоръженията е 10 000 седящи места.

Организаторите нямат намерение да строят нови хокейни площадки, тъй като това би оскъпило значително подготовката на форума.

Очаква се до края на юни да бъде взето решение къде ще се проведат състезанията по хокей при мъжете и жените.

Още от Зимни спортове

Тервел и Малена Замфирови стават лица на борбата с хазартната зависимост

Тервел и Малена Замфирови стават лица на борбата с хазартната зависимост

  • 28 апр 2026 | 13:43
  • 2250
  • 1
Премиерът Гюров се среща с Малена и Тервел Замфирови

Премиерът Гюров се среща с Малена и Тервел Замфирови

  • 28 апр 2026 | 11:16
  • 1250
  • 0
Пингвините запазиха шансове с победа в петия мач срещу Филаделфиа

Пингвините запазиха шансове с победа в петия мач срещу Филаделфиа

  • 28 апр 2026 | 10:52
  • 443
  • 0
Гол на Тиодор в продължението донесе победа на Вегас срещу Юта в мач №4

Гол на Тиодор в продължението донесе победа на Вегас срещу Юта в мач №4

  • 28 апр 2026 | 10:20
  • 364
  • 0
Олимпийските игри в Милано-Кортина регистрираха огромни загуби

Олимпийските игри в Милано-Кортина регистрираха огромни загуби

  • 28 апр 2026 | 02:58
  • 8287
  • 2
Хейгъл запали искрата на Лайтнинг за обрат в четвъртия мач срещу Монреал

Хейгъл запали искрата на Лайтнинг за обрат в четвъртия мач срещу Монреал

  • 27 апр 2026 | 13:40
  • 864
  • 0
Водещи Новини

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

Асфалтираха централната алея пред "Армията"

  • 28 апр 2026 | 16:28
  • 552
  • 0
Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

Стефанов обясни за жеста с рязането и каза: Аз съм човекът! Да докарат някой с пари, а не изпосняк

  • 28 апр 2026 | 14:07
  • 10277
  • 24
Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

Официално: "Герена" ще е препълнен за Левски - ЦСКА 1948

  • 28 апр 2026 | 14:29
  • 7150
  • 42
БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

БФС уважи протеста на ЦСКА: смениха съдийската бригада за полуфинала

  • 28 апр 2026 | 10:36
  • 32103
  • 158
Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

Левски публикува ГФО - клубът с над 30 милиона приходи

  • 28 апр 2026 | 12:57
  • 15870
  • 41
Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

Собственикът на Левски разкри част от плановете си и голямата цел пред клуба

  • 28 апр 2026 | 12:12
  • 22185
  • 47