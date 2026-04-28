Олимпийският турнир по хокей на лед през 2030 година може да бъде преместен в Париж или Лион

Олимпийският турнир по хокей на лед на Игрите през 2030 година може да бе преместен в Париж или Лион. За това съобщиха от организационния комитет във вторник. Френските Алпи ще бъдат домакин на най-големия спортен форум, а по план хокейният турнир трябва да се проведе в Ница на стадион "Алианц Ривера". Новият кмет на Ница Ерик Сиоти обаче вече заяви, че няма да кара местния футболен отбор да променя домакинското си съоръжение през този период.

"В духа бюджетните оптимизации организационният комитет реши да разшири търсенето за дом на хокейния турнир, като ще прегледа залите в други големи градове като Лион и Париж. Минималният капацитет за съоръженията е 10 000 седящи места.

Организаторите нямат намерение да строят нови хокейни площадки, тъй като това би оскъпило значително подготовката на форума.

Очаква се до края на юни да бъде взето решение къде ще се проведат състезанията по хокей при мъжете и жените.