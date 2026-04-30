Филаделфия спечели битката с Питсбърг от плейфоите

Отборът на Филаделфия Флайърс спечели с 4:2 победи битката за щата Пенсилвания срещу тима на Питсбърг Пенгуинс от първия кръг на плейофите в Националната хокейна лига.

В шестия мач от серията "летящите" спечелиха с 1:0 след гол на на Кам Йорк в 18-ата минута на продължението на мача.

Редовните 60 минути на мача завършиха без голове, като това се дължеше на отличното представяне на двамата вратари. Дан Владар отрази 42 шайби на играчите на Питсбърг, докато неговият колега Артурс Силовс се справи с 31 изстрела на домакините. Латвиецът обаче нямаше какво да направи при шута на Йорк малко преди края на продължението. Матвей Мичков намери Йорк непокрит на синята линия и с мощен удар под гредата бранителят осигури победата на тима си.

За Филаделфия това е първо класиране за втория кръг на плейофите от 2020 година, а техен следващ съперник по пътя към купа "Стенли" ще бъде първенецът от редовния сезон в Източната конференция Каролина Хърикейнс.

В друг сблъсък на Изток Монреал Канейдиънс победи с 3:2 като гост Тампа Бей Лайтнинг и поведе с 3:2 успеха в серията.

Александър Тешие вкара победния гол за "канадците" минута след началото на третия период. Преди това гостите още на два пъти бяха повеждали в резултата чрез Брендън Галахър в първата третина и Кърби Дач във втората. Попадението на Дач дойде само 11 секунди, след като Доминик Джеймс бе вкара за 1:1. Другият гол за Тампа бе Джейк Генцел по-малко от три минути преди края на втората част.

Шестият мач от серията е в Монреал в нощта на петък срещу събота.

На Запад Вегас Голдън Найтс взе предимство от 3:2 победи в серията с Юта Мамут след домакинска победа с 5:4 след две продължения.

В герой за "златните рицари" се превърна Брет Хоудън, който вкара победния гол 5:28 минути след старта на втората допълнителна част. В този момент домакините бяха и в намален състав.

Гостите от Юта могат да съжаляват страшно много за изпуснатата победа, тъй като само по-малко от минута преди края на редовното време водеха с 4:3, но допуснаха изравняване след изстрел на Павел Дорофеев, който така оформи хеттрика си. Другият голмайстор за Вегас в мача бе ветеранът Ший Тиъдър, с чийто гол Вегас излезе напред за пръв път в резултата при 3:2.

За състава на Юта, който водеше с 1:0, 2:1 и 4:3 в отделни моменти от срещата, точни бяха Джон Марино, Лоусън Краус, Дилан Гюнтер и Майкъл Карконе.

Следващият мач от серията ще бъде в Солт Лейк Сити в нощта на петък срещу събота.

Снимки: Imago