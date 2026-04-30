  НХЛ обяви финалистите за трофея "Везина"

НХЛ обяви финалистите за трофея "Везина"

НХЛ обяви финалистите за трофея "Везина"

Андрей Василевски от Тампа Бей Лайтнинг, Иля Сорокин от Ню Йорк Айлъндърс и Джереми Суейман от Бостън Брюинс са финалистите за трофея "Везина" за най-добър вратар в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Името на носителя на наградата, за която гласуват генералните мениджъри на отборите, ще бъде обявено на по-късна дата.

Василевски, на 31, има най-много победи сред вратарите с 39. Той допусна средно по 2.31 гола на мач, което пък е второто най-добро постижение в НХЛ. Руснакът е носител на трофея от 2019, когато завърши с 2.40 гола средно на мач и процент спасявания 92.5.

Сорокин, на 30 години, е с баланс 29-24-2 през сезона при 2.68 средно допуснати голове и 90.6% в спасяванията. Той може да стане първият вратар на Айлъндърс с трофея "Везина" от члена на "Залата на славата" Били Смит, който го спечели през сезон 1981/1982.

Суейман, на 27, е с баланс 31-18-4, 2.71 допуснати гола средно на мач и 90.8% в спасяванията. Той е финалист за първи път в кариерата си.

