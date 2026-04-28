Тервел и Малена Замфирови стават лица на борбата с хазартната зависимост

Българските звезди в световния сноуборд Тервел и Малена Замфирови стават лица на националната кампания срещу хазартната зависимост.

Това обявиха днес служебният премиер на страната Андрей Гюров и министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски, които посрещнаха бронзовия медалист от Олимпийските игри в Милано-Кортина и световната вицешампионка за девойки в Министерски съвет.

“Нашето правителство иска да остави посока. Хазартната зависимост е бич за съвременното общество, с който няма как да се преборим без цялостна стратегия”, заяви министър-председателят Андрей Гюров.

“Много е лесно да се отиде в посока на ограничителни режими. Но освен това трябва да дадем пример на младите хора. Пример точно в този определен момент, когато са атакувани от всички страни с изкушения, както друго може да се прави. Този пример има своето лице и своя образ. Изключително сме щастливи, че Малена и Тервел се включиха в нашата кампания, защото те са пример за млади, одухотворени, успели български младежи, които ще ни радват в бъдеще със своите успехи”, добави той.

"Изключително се радваме, че борбата с хазартните зависимости е вече национална кауза, а вече и наша лична кауза. Ние ще се стремим с добрия пример да представим спорта като единствената здравословна алтернатива на зависимостите" заяви Тервел Замфиров.

Той каза още, че всичко, което може да се вземе от хазарта, може да се вземе и от спорта.

"Ще се стремим да покажем на младите и на възрастните, че здравословият начин на получаване на допамин е чрез спорта, а не чрез зависимостите, допълни Замфиров.

Бащата на Тервел и Малена - Анатолий Замфиров, каза от своя страна, че обществото ни е незряло и не може да оцени рисковете, които крие хазартът.

"Огромен брой хора получават заплатите си по карта и тя "живее" в телефона им, където обаче "живеят" и компаниите за залагания и всички казина, каза Замфиров. - Човек се прибира вкъщи вечер, пие две ракии и се сеща да залага, а хазартът действа като наркотик. Очакването от печалбата освобождава допаминовите депа в мозъка и при печалба човек усеща огромно удоволствие, за което се закача".

По думите му единственият законен наркотик е спортът - участието в истински спортни събития и спортни състезания. Анатолий Замфиров призова държавата да преразгледа цялостното законодателство по отношение на хазарта, защото казината са във всеки малък град.