Малена разкри кой е бил най-тежкият момент за нея след кошмара в Чехия

Малена Замфирова се чувства все по-добре след тежкия инцидент през март по време на подготовката за Световната купа в Чехия. Сребърната медалистка от световното първенство за девойки през 2025 г. сподели, че се подобрява и смята, че няма да пропусне следващия сноуборд сезон.

“Ще ми липсва миналото лято, което прекарах карайки кайт сърф и мотокрос, това лято ще бъде малко по-скучно, ще тренирам по фитнеси и спортни зали”, заяви сноубордистката пред журналисти днес.

Като най-тежък период тя определи седмицата след инцидента, която е прекарала неподвижна на легло, с опасност за живота.

Бащата на Малена - Анатолий Замфиров, изрази надежда травмите да не донесат никакви последици за дъщеря му.

“Трудно е да се каже, че всичко това ще е за добро, не е за добро, надяваме се всичко да мине гладко и да се върнем там, където бяхме, защото детето беше здраво и на върха, после се оказа, че може да умре”, каза той.

Посланието му към хората като родител е никога да не се отказват, независимо от трудностите.