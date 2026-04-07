Венци: Йомов е добре дошъл в Славия! Случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов заяви пред Sportal.bg, че вратите на клуба са отворени за Георги Йомов, който се готви за своето завръщане. Припомняме, че дясното крило даде положителна проба за допинг през лятото на 2022-а, което го извади от футбола за четири години. Босът на "белите" обърна внимание и на двайсет и двамата чужденци, които излязоха на терена за двубоя от efbet Лига между Берое и ЦСКА.

"Вратите на Славия са отворени за Георги Йомов! Той е добре дошъл при нас, Славия винаги дава шанс на своите деца. Искам да кажа, че случилото се на Берое - ЦСКА е пагубно за българския футбол. Това нещо го говоря от много години. Въобще не съм сигурен, че българите в двата отбора са по-слаби от някои от чужденците, които бяха на терена.

Много съм огорчен от нещо, което се случи във Варна. Силно съм разочарована от Ертан Томбак, който пет години е бил в Славия, грижили сме се за него, бил е наше дете. Излъга ме, че иска да спре с футбола, за да учи. А беше пред трансфер в Полша - даваха му 12 000 евро заплата, той искаше 15 000. Не мисля, че сега в Черно море взима 15 000 евро. Бил е един от нас, наше момче, а сега контузи Кристиян Балов. Да, контузия може да се случи в единоборство, но той подходи злонамерено, сякаш търсеше това нещо. Разочарован съм.

За Боби Михайлов ми е болно да говоря... Тъжно е! Сега България ще оцени каква личност беше той. С него имаме много спомени, още когато беше футболист на Славия. После и като ръководител. Чета онзи ден в един сайт какво щял да остави сега на децата, на жената... Това ли е важното? Просто акълът ми не го побира. За Боби лоша дума не бива да се казва. Впечатли ме какво написа Стоичков: "Къде се забърза, Боби? Толкова рано". Казано от сърце. Тъжно. Боби беше добър човек. Светла му памет", каза Венци Стефанов.