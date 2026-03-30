  • 30 март 2026 | 09:18
Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена

Бившият национал на България Георги Йомов е все по-близо до завръщане на терена. Нападателят, който има 92 мача за ЦСКА и 16 попадения, ще може да започне тренировки с отбор в края на юни.   

Това ще се случи, след като официално изтича наказанието му за допинг скандала, който го извади от игра за четири години.

Георги Йомов "изгоря" за четири години, футболистът ще обжалва решението пред КАС

"От четири години не съм спирал да тренирам, като съм бил с ясната идея, че ще се завърна на терена. В последните пет месеца водя сериозна подготовка с кондиционен треньор, като провеждам и футболни тренировки. Ще имам и два месеца до старта на сезона, за да водя подготовка с отбор, тъй като през юни официално ми изтича наказанието", заяви Георги Йомов пред Sportal.bg.

