Ето какви отбори от свои юноши могат да съберат Славия, Ботев (Пд), Черно море и Септември (Сф)

След като Берое и ЦСКА излязоха без нито един българин в мача помежду им от последния кръг на efbet Лига, а първият роден футболист се появи на терена в Стара Загора в 87-ата минута, решихме да погледнем сред действащите юноши на отборите в елита. Започваме с четирите отбора, които традиционно залагат на играчи с марката "БГ".



Ето как хипотетично биха изглеждали единайсеторките на Славия, Ботев (Пловдив), Черно море и Септември (София), ако въпросните клубове съберат някои от футболистите, на които са дали път в големия футбол:

Славия – мощен сбор от национали

Под рамката на "белите" може да застане Светослав Вуцов, който понастоящем пази на Левски. 23-годишният вратар дебютира в професионалния футбол в Славия през 2020-та, а година по-късно започна да се изявява и в националния отбор. Пред него каре в защита биха могли да бъдат националът Мартин Георгиев, който премина през зимата в АЕК, опитният Стефан Велков от датския Вейле и близнаците Андреа Христов и Петко Христов. Анди е футболист на португалския Визела, а Петко e капитан на Специя. В халфовата линия на най-стария столичен тим влизат Филип Кръстев, Кристиян Стоянов, Янис Карабельов и Емил Стоев. Пред тях нападението водят Роберто Райчев и звездата на "белите" Кристиян Балов.

Ботев (Пд) – много класа в жълто и черно

На вратата на "канарчетата" може да започне 18-годишният Стефан Смъркалев, който понастоящем е част от дубъла на Вердер (Бремен). За отбраната изборът не е лесен, като започваме с аса на Левски Кристиан Димитров, Мартин Христов, Атанас Чернев от Кайзерслаутерн и Валери Владимиров от Милан. Разбира се, в халфовата линия е любимецът на феновете на "Колежа" Тодор Неделев, Серкан Юсеин, младата надежда Самуил Цонов и Димитър Папазов от младежкия отбор на Болоня, който номинално е ляв бек, но може да бъде използван и като външен халф. 21-годишният национал Никола Илиев, който се завърна при "жълто-черните" след неуспешен престой в ЦСКА 1948, води нападението заедно с лявото крило на Визела Ангел Бастунов.

Черно море – куп таланти, изградени под Аспаруховия мост

На голлинията на "моряците" застава доскорошният национал Иван Дюлгеров от Шериф (Тираспол). Друг национал - Виктор Попов от Корона (Киелце), и Мартин Дичев поемат ролята на бекове, а в центъра на защитата поставяме Емил Янчев и Росен Стефанов. Отказалият се на два пъти, за да отдели време на своето висше образование, Ертан Томбак поема дясната зона в халфовата линия, а отляво е националът Николай Минков. Повиканият от националния селекционер Александър Димитров в Индонезия Берк Бейхан и халфът на ЦСКА Илиан Илиев-младши са позиционирани в центъра. Напред атаката на варненския отбор водят 21-годишният Николай Златев и централният нападател на ЦСКА 1948 Атанас Илиев.

Септември (Сф) – солидна атака от полите на Витоша

Като вратар на Септември стартира Александър Андреев, който премина в Жирона през лятото. В отбрана поставяме трима, започвайки с десния бек Михаил Полендаков, присъединил се през миналата година към Шефилд Юнайтед, колегата му Мартин Стойчев, който е собственост на ЦСКА, и Калоян Костов. За полузащитата на някогашния тим от "Красна поляна" номинираме Лъчезар Котев, Иван Тилев, Стоян Стоичков и Асен Чандъров. Нападението на софийския тим е съставено изцяло от действащи национали: острието на ЦСКА 1948 Георги Русев и звездата на Амедспор Здравко Димитров по фланговете, плюс вкаралия хеттрик срещу Соломоновите острови Владимир Николов. Допреди седмица можехме да включим и Ивелин Попов в селекцията, но бившият капитан на България сложи край на кариерата си.