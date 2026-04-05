Славия удари Черно море на "Тича", Васко Панайотов обра точките с красив гол

Славия надигра Черно море с 3:1 на "Тича" в двубой от 28-ия кръг на efbet Лига. Илиян Стефанов (12) беше точен за гостите от София през първото полувреме, а Янис Гермуш (56) удвои от дузпа. Васил Панайотов (71) върна един гол след страхотна задна ножица. Бързо след това Емил Стоев (79) отбеляза нов гол за Славия, с което оформи крайния резултат. Мачът на стадион “Тича” беше ръководен от главния съдия Радослав Гидженов.

Двубоят започна с едноминутно мълчание в памет на Борислав Михайлов.

В 9-ата минута капитанът на Славия Иван Минчев центрира от свободен удар в наказателното поле, където Лазар Марин бе изпуснат. Той стреля с глава, но покрай вратата на "моряците".

В 12-ата минута Славия поведе в резултата след атака по учебник. С две двойни подавания Янис Гермуш и Илиян Стефанов преодоляха защитата на Черно море, а бившият футболист на Левски се разписа във вратата на Томов от близка дистанция.

В 21-рвата минута Асен Чандъров подаде към Ертан Томбак отдясно в наказателното поле, но вратарят Леви Нтумба излезе, за да го пресрещне. Шест минути по-късно Ертан Томбак проби отдясно и центрира в наказателното поле, където защитник на гостите изчисти с глава. Топката попадна на десния крак на Димитър Тонев, който шутира покрай лявата греда на Леви Нтумба.

В 41-рвата минута Васил Панайотов изведе Георги Лазаров, който стреля от малък ъгъл отдясно в наказателното поле, но Леви Нтумба внимаваше и спаси.

В 54-ата минута Славия получи правото да изпълни дузпа. Ертан Томбак влезе безразсъдно с шпагат в краката на Балов, поваляйки таланта на столичани в наказателното поле. Радослав Гидженов не се поколеба да отсъди дузпа, която беше превърната в гол от Янис Гермуш.

В 66-ата минута Селсо Сидни беше изведен отдясно в наказателното поле, но ударът му беше отразен от Леви Нтумба. Минута след това Кристиан Томов изби в корнер удар на Гермуш. Така се стигна до 71-рвата минута, в която Черно море намали изоставането си. Техничен удар на Сидни беше боксиран от Нтумба, но топката попадна във Васил Панайотов, който с атрактивна задна ножица отбеляза красиво попадение.

В 79-ата минута Славия стигна до втори гол. Илиян Стефанов пусна пас в предни позиции. Емил Стоев изпревари Ертан Томбак и с прецизен удар покрай Томов отново удвои преднината на гостите.

В 85-ата минута Асен Дончев финтира Мохамед Досо и стреля, но Леви Нтумба се хвърли в долния си десен ъгъл и изби.

ЧЕРНО МОРЕ - СЛАВИЯ 1:3

0:1 Илиян Стефанов (12)

0:2 Янис Гермуш (56 д)

1:2 Васил Панайотов (71)

1:3 Емил Стоев (79)

Стартови състави:

ЧЕРНО МОРЕ: 81. Кристиан Томов, 28. Влатко Дробаров, 3. Живко Атанасов, 50. Ертан Томбак, 15. Даниел Мартин, 71. Васил Панайотов, 10. Асен Чандъров, 77. Селсо Сидней, 23. Димитър Тонев, 19. Георги Лазаров, 16. Андреяс-Кристиан Калкан;

СЛАВИЯ: 12. Леви Нтумба, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 15. Дейвид Малембана, 24. Лазар Марин, 73. Иван Минчев, 11. Мохамед Досо, 13. Илиян Стефанов, 18. Кристиян Балов, 77. Емил Стоев, 10. Янис Гермуш;

