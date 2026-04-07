Димитър Илиев за Giro d’Italia в България: Надявам се да се вместим в доста по-ниски разходи от предвидените

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев участва в представянето на новата рубрика на Българската телеграфна агенция (БТА) "Giro d’Italia 2026 – С КОЛЕЛО В БЪЛГАРИЯ", посветена на домакинството на България на три етапа от колоездачното състезание "Обиколката на Италия" между 8 и 10 май, като заяви, че това домакинство е голям шанс за страната ни.

Домакинството на "Джиро д'Италия" ще увеличи туристическия интерес към България

"За мен е истинска чест да бъда днес тук на представянето на новата рубрика на Българската телеграфна агенция "Giro d’Italia 2026 - С КОЛЕЛО В БЪЛГАРИЯ". Най-напред искам да поздравя ръководството на БТА за утвърждаването й като авторитетна обществена медия, която поставя винаги важните теми на обществото и на страната и допринася за изграждането на информирано, активно и критично мислещо гражданско общество. Благодаря за това, че толкова грижовно пазят историята. Хубаво е да помним историята и да не си мислим, че всичко започва от нас", коментира Илиев на днешната пресконференция.

"Днес също така е Световният ден на здравето и ми се иска да поздравя работещите в здравеопазването в България. Искам да изразя своята признателност към всички медицински специалисти и тяхната отдаденост, грижа и всеотдаен труд. В този смисъл днешното събитие особено символично, защото поставя акцент върху ролята на спорта като ключов фактор за превенция и по-добро здраве. За мен е много важно да направим така, че нацията да спортува повече, защото в едно общество, където има физическа активно се боледува по-малко, съответно превенцията е на много високо ниво. Искам още да кажа, че през май България ще бъде домакин на старта на първите три етапа от Giro d’Italia. Това е едно от трите най-престижни вело състезания в целия свят и привлича зрители от над 190 държави пред екраните. Това е една страхотна възможност за нашата страна да покажем колко е красива и да привлечем повече туризъм в нея", каза още служебният спортен министър и продължи:

"Инициативата на БТА е възможност да се подчертае и какво огромно значение има това събитие за развитието на спорта и за утвърждавето на страната ни като привлекателна спортна и туристическа дестинация, а също така добър домакин на такива големи мероприятия. Аз съм убеден, че съвместната работа между БТА, Министерството на младежта и спорта, Министерството на туризма и на всички общини, които са ангажирани в организацията на това сложно мероприятие ще допринесе за по-големия интерес към това значимо събитие. Бих искал още да благодаря на всички хора от организационния комитет, които неуморно работят буквално на пълни обороти, за да може събитието да протече по най-добрия начин, така че благодаря на целия екип."

"Големият интерес към събитието по цял свят дава голям шанс за българския туризъм в нашата красива държава и хората ще могат да я видят, а след това да я посетят. Освен това, аз много се надявам чисто от спортна гледна точка това да запали пламъче в децата, които искат да и те да се занимават с колоездене. Това е уникален спорт, тъй като първо, че е един от най-трудните и второ, изключително полезен за здравето. Ясно е, че спортът е здраве и по този начин ние, ако подканим младите да спортуват и да карат велосипеди, това би било много добре. Като цяло е страхотна възможност за държавата", подчерта Димитър Илиев.

"Аз съм много благодарен на общините. Те свършиха наистина страхотна работа. Ние сме буквално в ежеседмична комуникация с тях, държим връзка непрекъснато, всеки ден решаваме някакви пролеми, но тези хора свършиха огромна работа и ще свършат страхотни неща докато мине състезанието, така че аз съм много благодарен. Благодарен съм и на другите министерства, на Агенция пътна инфраструктура - наистина правят невъзможни неща, за да се случи състезанието по най-добрия начин. Така че оказва се държавата е доста добре организирана да свърши положителна работа по провеждането на това голямо събитие", категоричен бе той.

Попитан за разходите от 15 милиона и дали са се увеличили, Илиев отговори: "Знаете ли, те не са 15, а са доста повече. 15 са само за италианската страна, организатора от италианска страна, така че не мога да кажа за другите отрасли, но в Министерството на спорта не са, т.е. бюджетът, който е отреден ще стигне, та даже и ще остане голяма част. Не мога да кажа сега - като свърши състезанието ще дадем пълен отчет. Надявам се, че ще успеем да се вместим в доста по-ниски разходи от предвидените. Не мога да коментирам информациите за разходите за корекция на пътищата."

На въпрос на БТА за какво се внимава най-вече като трудности, които да бъдат преодолени, Илиев коментира: "Най-важното при този тип състезания е безопасността на състезателите. И това, в което ние ще хвърлим огромни усилия е точно в безопасността. Защото тези състезатели на места вдигат по 70 километра и ги поддържат. Те нямат никаква защита реално, така че безопасността е ключов фактор. И естествено нашата роля е да изкараме хората навън. Да могат да се насладят на това шоу, защото то наистина е шоу и нещо много впечатляващо. Искрено вярвам, че ще има много публика. В крайна сметка това е зрелище, което не е за изпускане и дано хората да излязат и да му се насладят. Имаме информационни кампании, имаме маркетингови кампании, така че всичко това ще стартира с изключителна сила буквално след изборите".

"Посланието ни е добро домакинство, добра безопасност за хората и добро провеждане. Искрено вярвам в това, че подобни мероприятия привличат младите хора на страната на спорта. Спортът се е доказал като най-положителният начин да държиш децата далеч от зависимости и опасности. Към днешна дата има толкова много неща, че не мога да им запомня имената. Именно спортът е това, което учи децата да стоят далеч от тези неща. Той ги учи на дисциплина, труд отдаденост и на това да не се огъваш пред проблемите. Вярвам, че ние като нация трябва да работим в тази посока - да привличаме младите към спорта и да ги държим далеч от тези опасности, които са буквално навсякъде", коментира още Димитър Илиев, а попитан кога бихме могли пак да имаме участие като състезатели в Giro d’Italia, той заяви:

"Това е хубав въпрос, но по-скоро трябва да бъде насочен към федерацията по колоездене, която развива спортните кадри и аз се надявам, виждате в много спортове имаме хора, които са на световно ниво, на олимпийско ниво и се надявам и в колоезденето да имаме такъв състезател, който да ни прославя по подобни мероприятия."