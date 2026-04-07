БТА представя новата си рубрика "Giro d’Italia 2026 - С КОЛЕЛО В БЪЛГАРИЯ"

Новата рубрика на Българската телеграфна агенция (БТА) "Giro d’Italia 2026 - С КОЛЕЛО В БЪЛГАРИЯ" за домакинството на страната на три етапа от колоездачното състезание „Обиколката на Италия“ от 8 до 10 май ще бъде представена от 10:00 ч. днес в Националния пресклуб на Агенцията в столицата.

Представянето ще направят Кирил Вълчев, генерален директор на БТА, Евгения Друмева, заместник генерален директор на БТА, и Димитър Вельов, директор на дирекция „Спорт“ в БТА. В събитието ще участват служебните министри на младежта и спорта Димитър Илиев и на туризма Ирена Георгиева.

Сред другите участници са Васил Терзиев, кмет на София, Даниел Панов, кмет на Велико Търново, Димитър Николов, кмет на Бургас, Костадин Димитров, кмет на Пловдив, Николай Димитров, кмет на Несебър, Александър Алексиев, председател на Българска федерация колоездене, Николай Виденов, секретар на Асоциацията на производителите на велосипеди в България, Милена Милотинова, генерален директор на БНТ, Милен Митев, генерален директор на БНР.

През 2026 г. България е домакин на събитието Grande Partenza (Големият старт) на 109-ото издание на Giro d’Italia (Обиколката на Италия). Маршрутът преминава през ключови културни центрове и природни феномени, разделен на три етапа в периода 8 - 10 май - Етап 1: Несебър - Бургас (8 май 2026 г.), Етап 2: Бургас - Велико Търново (9 май 2026 г.) и Етап 3: Пловдив - София (10 май 2026 г.).