Господин Мирчев: Отборите ми винаги са правили интересни мачове в Несебър

Левски (Карлово) ще играе утре в Несебър с едноименния тим. Срещата е от 29-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Предстоят ни поредни двубои срещу фаворитите за първото място. В тях ще се види дали се доближаваме до тях и заслужаваме ли да сме в призовата тройка. Като треньор, отборите ми винаги са правили интересни мачове в Несебър. Няма причина предстоящия да е по-различен. Убеден съм, че ще стане двуостър двубой. На лице са всички предпоставки за да се случи. Излизаме на перфектен терен срещу лидера. Имаме кадрови проблеми, но ще заложим на футболистите, които са на разположение. Естествено ще търсим и точки“, коментира пред Sportal.bg Господин Мирчев, треньор на Левски.