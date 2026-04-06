  4. Барцокас: Да стоиш на пейката в отбор като Олимпиакос толкова години е много трудно, но ми харесва

  • 6 апр 2026 | 21:56
Старши треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас коментира предстоящата натоварена седмица за гръцкия гранд в Евролигата, в която Александър Везенков и компания ще се изправят срещу Реал Мадрид в Пирея и Апоел Тел Авив в "Арена София".

„Мисля, че няма съмнение, че всички знаят важността на предстоящия мач и възможностите на нашия опонент. Те имат една от най-добрите защити в състезанието, допускат най-малко асистенции на противника и ще трябва да бъдем много концентрирани върху плана си, да не се увличаме от това, което ни позволяват и да правим това, което искаме на терена. Те са много качествен отбор с отличен треньор и са солиден претендент за Финалната четворка“, сподели Барцокас, говорейки за "лос бланкос".

„Искаме да спечелим утре, което ще бъде много важно за нас, както и да гоним колкото се може повече победи до края на сезона. Целта ни беше да влезем в плейофите, тоест в първите шест отбора, а от началото на годината казахме, че ще е важно да имаме и домакинско предимство. Ако успеем да го направим, ще видим кой ще ни бъде опонент. Всеки път достигането до Финалната четворка е много трудно“, продължи Барцокас.

„Да стоиш на пейката в отбор като Олимпиакос толкова години е много трудно, но ми харесва. 300 мача са много в Евролигата“, добави специалистът по повод 300-те си участия в гранда от Пирея в най-престижното баскетболно клубно първенство на Стария континент.

Снимки: Imago

