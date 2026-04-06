  Везенков преди битките с Реал Мадрид и Апоел: Два мача с много добри отбори, трябва да сме готови на 100%

  • 6 апр 2026 | 15:31
Българската суперзвезда Александър Везенков заяви, че клубният му тим Олимпиакос ще излезе срещу отбор с голям опит в следващия си двубой от Евролигата. Гръцкият гранд ще бъде домакин на испанския колос Реал Мадрид във вторник вечер в мач, който може да се окаже решаващ за първото място в редовния сезон. Съставът от атинското предградие Пирея оглавява временното подреждане с 23 победи и 12 загуби - същите показатели като втория Фенербахче, а Реал Мадрид и Валенсия следват с по 22 успеха и 13 поражения. В четвъртък Саша и компания излизат и срещу Апоел Тел Авив в "Арена София".

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове
Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

"Играем срещу тим, който има същите цели и сме с подобен баланс в класирането. Това е отбор с голям опит, богат състав и много добър треньор. За да ги победим, трябва да дадем 100% и в защита, и в нападение. Разбираме трудността и важността на предстоящия мач и заедно с нашите фенове трябва да направим още една крачка, за да завършим редовния сезон така, както искаме", коментира Везенков, цитиран от официалния сайт на Олимпиакос.

Везенков изгледа от пейката рутинна победа на Олимпиакос
Везенков изгледа от пейката рутинна победа на Олимпиакос

Относно това колко важно е било това, че получи почивка в последния шампионатен мач на гръцкия си отбор, Везенков отговори: "Беше много важно. Всички обичаме да играем, но и знаем колко критична е предстоящата седмица. Два мача с много добри отбори, които изискват да си физически и психически готов на 100%. Вчера направихме ротация и сме напълно готови за утре. Очевидно те имат страхотен талант на всички позиции, но ние гледаме себе си, нашия отбор и това, което трябва да направим".

Още от Евролига

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

  • 6 апр 2026 | 10:11
  • 6694
  • 6
Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

  • 5 апр 2026 | 17:07
  • 1024
  • 0
Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

  • 4 апр 2026 | 22:36
  • 9553
  • 5
Олимпиакос и Панатинайкос може да се срещнат в плейофите на Евролигата

Олимпиакос и Панатинайкос може да се срещнат в плейофите на Евролигата

  • 4 апр 2026 | 04:54
  • 1885
  • 0
Барцокас за предимството: Ще бъде трудно за всеки съперник

Барцокас за предимството: Ще бъде трудно за всеки съперник

  • 4 апр 2026 | 04:17
  • 1972
  • 0
Три зрелищни мача закриха кръга в Евролигата

Три зрелищни мача закриха кръга в Евролигата

  • 3 апр 2026 | 23:35
  • 3601
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Септември (Сф) и Ботев (Вр), Галин Иванов резерва

11-те на Септември (Сф) и Ботев (Вр), Галин Иванов резерва

  • 6 апр 2026 | 16:00
  • 337
  • 1
Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

Обявиха една от контролите на България - ето срещу кого и къде ще играем през юни

  • 6 апр 2026 | 11:14
  • 15123
  • 38
Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

  • 6 апр 2026 | 14:49
  • 9838
  • 15
Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

Добра новина за Левски - Сангаре се приближава до завръщане

  • 6 апр 2026 | 09:30
  • 11024
  • 19
Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

  • 6 апр 2026 | 10:11
  • 6694
  • 6
Весела Лечева: Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев продължават да съдят БОК

Весела Лечева: Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев продължават да съдят БОК

  • 6 апр 2026 | 14:11
  • 3908
  • 5