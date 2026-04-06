Везенков преди битките с Реал Мадрид и Апоел: Два мача с много добри отбори, трябва да сме готови на 100%

Българската суперзвезда Александър Везенков заяви, че клубният му тим Олимпиакос ще излезе срещу отбор с голям опит в следващия си двубой от Евролигата. Гръцкият гранд ще бъде домакин на испанския колос Реал Мадрид във вторник вечер в мач, който може да се окаже решаващ за първото място в редовния сезон. Съставът от атинското предградие Пирея оглавява временното подреждане с 23 победи и 12 загуби - същите показатели като втория Фенербахче, а Реал Мадрид и Валенсия следват с по 22 успеха и 13 поражения. В четвъртък Саша и компания излизат и срещу Апоел Тел Авив в "Арена София".

"Играем срещу тим, който има същите цели и сме с подобен баланс в класирането. Това е отбор с голям опит, богат състав и много добър треньор. За да ги победим, трябва да дадем 100% и в защита, и в нападение. Разбираме трудността и важността на предстоящия мач и заедно с нашите фенове трябва да направим още една крачка, за да завършим редовния сезон така, както искаме", коментира Везенков, цитиран от официалния сайт на Олимпиакос.

Относно това колко важно е било това, че получи почивка в последния шампионатен мач на гръцкия си отбор, Везенков отговори: "Беше много важно. Всички обичаме да играем, но и знаем колко критична е предстоящата седмица. Два мача с много добри отбори, които изискват да си физически и психически готов на 100%. Вчера направихме ротация и сме напълно готови за утре. Очевидно те имат страхотен талант на всички позиции, но ние гледаме себе си, нашия отбор и това, което трябва да направим".

