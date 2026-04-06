Агентът на Везенков с интересни разкрития за кариерата на родния ас

  6 апр 2026 | 20:24
Нещата за Александър Везенков не са се получили в Сакраменто Кингс, защото той не е имал никаква подкрепа от старши треньора Майк Браун. Това е и било причината българинът да реши да напусне НБА и да се завърне в Евролигата. Това каза неговият агент Никос Лоцос в интервю за Eurohoops.

"Везенков избра НБА, защото всички му казваха да отиде. Но неговото сърце беше тук", заяви Лоцос. "Всички в Сакраменто го искаха освен старши треньора Майк Браун, те изпращаха множество пъти скаути, които да го гледат. Мисля, че нещата за него не се получиха, защото той нямаше "адвокат" в треньорския щаб, който да се застъпи за него пред Браун", добави агентът.

Той разкри още, че Везенков е имал обещание от тима на Денвър Нъгетс, че ще бъде избран във втория кръг на драфта през 2017 година, но това така и не е станало. Вметсто това "Златните буци" се спряха на Влатко Чанчар и Монте Морис.

Друга любопитна подробност, която Лоцос разкри за 30-годишния български баскетболист, е била предложението на Панатинайкос Саша да стане част от тима след завръщането си от НБА през лятото на 2024 година.

"Има един играч, който искам от теб и това е Везенков". Този sms е получил Лоцос от ексцентричния собственик на Панатинайкос Димитрис Янакопулос.

Желанието на Везенков да остане верен на Олимпиакос - отбора, с който през 2023 година стана МВП на Евролигата, в крайна сметка се е оказало решаващо за това да откаже офертата на вечния съперник в Гърция.

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook

