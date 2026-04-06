Итудис посочи пред Sportal.bg кои ще са решаващите фактори за победа срещу Фенербахче

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис посочи в интервю за Sportal.bg кои ще са възловите фактори в предстоящия мач от Евролигата с действащия шампион Фенербахче. Двубоят е утре от 19:00 часа в "Арена София".

- Г-н Итудис, как се чувства отборът днес и уталожиха ли се емоциите след голямата ви победа в предишния кръг?

- Тази победа се случи преди около 4 дни, сега е нов ден, но се чувстваме добре. Вълнуваме се, защото ни предстои седмица с три мача. Започваме срещу защитаващия титлата си шампион, Фенербахче е отбор, който е изграден с идеята да извърви пътя до края, така че ги анализираме, разузнаваме ги, двата отбора се познават много добре. Това е мач, който трябва да се изиграе с хъс, всяко притежание ще е важно, ще има серии от точки и роля ще изиграят много детайли.

- Готов ли е вашият отбор, ще имате ли на разположение пълен състав за предстоящите срещи, програмата ви е тежка?

- Нещата са такива, каквито са. Знаем, че имаме някои контузени играчи, но при всеки отбор е така, доволни сме от състоянието на отбора.

- Какво ще бъде ключово, за да победите такъв силен съперник като Фенербахче утре?

- Вече го казах - много хъс, много добри притежания, да се правят серии от точки, много са ключовете, не е само едно нещо.

- Какво бихте казали на децата, които ще дойдат в залата утре?

- За децата ще бъде хубаво, защото за тях това ще е шанс да изгледат тук, в България, един прекрасен мач и играчи, които може би са техни идоли, модели за подражание, така че за тях ще бъде хубаво, ще бъде важно да могат да дойдат тук със своите родители.

Снимки: Владимир Иванов