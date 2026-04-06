Апоел тренира в "Арена София" пред погледа на Тити Папазов за първото от серията тежки изпитания

Апоел Тел Авив проведе тренировка в зала "Арена София" ден преди първия от серията големи мачове, които ще изиграе тази седмица в Евролигата. Израелският тим излиза във вторник от 19:00 часа срещу турския гранд Фенербахче - действащия шампион в елитната надпревара.

В четвъртък Апоел приема в "Арена София" и Олимпиакос с Александър Везенков, а в неделя ще мери сили в Белград с големия си градски съперник Макаби Тел Авив.

Контузените Тайлър Енис и Томер Гинат със сигурност пропускат двубоите, а една от големите звезди на отбора - сръбският гард Василие Мицич, остава под въпрос за срещата с Фенербахче.

Днешната тренировка на Апоел пък бе изгледана на живо от президента на Левски Константин Папазов, който не крие, че е близък приятел на гръцкия наставник на Апоел Димитрис Итудис.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов