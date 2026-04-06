Апоел тренира в "Арена София" пред погледа на Тити Папазов за първото от серията тежки изпитания

  • 6 апр 2026 | 17:46
Апоел Тел Авив проведе тренировка в зала "Арена София" ден преди първия от серията големи мачове, които ще изиграе тази седмица в Евролигата. Израелският тим излиза във вторник от 19:00 часа срещу турския гранд Фенербахче - действащия шампион в елитната надпревара.

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

В четвъртък Апоел приема в "Арена София" и Олимпиакос с Александър Везенков, а в неделя ще мери сили в Белград с големия си градски съперник Макаби Тел Авив.

Контузените Тайлър Енис и Томер Гинат със сигурност пропускат двубоите, а една от големите звезди на отбора - сръбският гард Василие Мицич, остава под въпрос за срещата с Фенербахче.

Днешната тренировка на Апоел пък бе изгледана на живо от президента на Левски Константин Папазов, който не крие, че е близък приятел на гръцкия наставник на Апоел Димитрис Итудис.

Снимки: Владимир Иванов

Още от Евролига

Дан Отуру пред Sportal.bg: Фенербахче има много добър и страхотни играчи

Дан Отуру пред Sportal.bg: Фенербахче има много добър и страхотни играчи

  • 6 апр 2026 | 18:32
  • 366
  • 0
Итудис посочи пред Sportal.bg кои ще са решаващите фактори за победа срещу Фенербахче

Итудис посочи пред Sportal.bg кои ще са решаващите фактори за победа срещу Фенербахче

  • 6 апр 2026 | 18:13
  • 501
  • 0
Везенков преди битките с Реал Мадрид и Апоел: Два мача с много добри отбори, трябва да сме готови на 100%

Везенков преди битките с Реал Мадрид и Апоел: Два мача с много добри отбори, трябва да сме готови на 100%

  • 6 апр 2026 | 15:31
  • 1311
  • 0
Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

Мегасъбитието в "Арена София" наближава, билетите се изкупуват с бързи темпове

  • 6 апр 2026 | 10:11
  • 7967
  • 7
Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

Монако остава без Неманя Недович за решаващите битки от редовния сезон в Евролигата

  • 5 апр 2026 | 17:07
  • 1040
  • 0
Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

Трансферна бомба! Олимпиакос прави всичко възможно да доведе Коди Милър-Макинтайър при Везенков

  • 4 апр 2026 | 22:36
  • 9576
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Полуфинал №2: Нефтохимик 0:0 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

Полуфинал №2: Нефтохимик 0:0 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

  • 6 апр 2026 | 18:51
  • 781
  • 0
Ялово дебнене в подножието на Витоша

Ялово дебнене в подножието на Витоша

  • 6 апр 2026 | 18:55
  • 6191
  • 10
Ювентус 1:0 Дженоа, ранен гол за домакините

Ювентус 1:0 Дженоа, ранен гол за домакините

  • 6 апр 2026 | 19:00
  • 1385
  • 0
Ето какви отбори от свои юноши могат да съберат Славия, Ботев (Пд), Черно море и Септември (Сф)

Ето какви отбори от свои юноши могат да съберат Славия, Ботев (Пд), Черно море и Септември (Сф)

  • 6 апр 2026 | 17:20
  • 6488
  • 6
Какво се случи с 25 африканци, които минаха през Ботев

Какво се случи с 25 африканци, които минаха през Ботев

  • 6 апр 2026 | 16:22
  • 9907
  • 18
Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

Футболистът, който изчезва, когато Левски има нужда

  • 6 апр 2026 | 14:49
  • 24610
  • 34