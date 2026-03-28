Спартак II (Варна) се справи с Доростол

Спартак II (Варна) победи гостуващия му Доростол (Силистра) с 2:1. Срещата е от 23-ия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за домакините, с оглед случилото се на терена. Нулите не помръднаха 50 минути. След тях дубъла поведе с гол на Габриел Димитров. Пред отсрещната врата Мартин Младенов уцели гредата в 69-ата минута. Скоро Дарин Димитров изравни. Минути преди края капитана Кристиян Курбанов стреля точно от далеч за окончателното 2:1. Гостите завършиха с намален състав, защото техен играч беше отстранен с втори жълт и червен картон.