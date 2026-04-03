Живко Бояджиев: Мачовете между младите са непредсказуеми

В понеделник, Олимпик е домакин на Спартак II в поредното дерби на Варна. Срещата е от 24-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Предстои ни двубой, сходен с предишния – срещу млад отбор като нашият. Непредсказуеми са срещите между тимове, съставени от млади футболисти. Подготвени са. Амбицията е на лице. Недостига опитът. Очаквам хубав мач. Ще има надиграваме. Имаме потенциал да спечелим, но трябва да го докажем на терена, през всичките 90 минути“, коментира пред Sportal.bg Живко Бояджиев, треньор на Олимпик.