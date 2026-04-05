Везенков изгледа от пейката рутинна победа на Олимпиакос

Олимпиакос постигна поредната си рутинна победа в гръцкото първенство. Шампионът помете със 109:83 Миконос в "Двореца на мира и приятелството" в Пирея в мач от 24-ия кръг на местната Баскет лига. Българската суперзвезда Александър Везенков получи почивка от селекционера на домакините Йоргос Барцокас и изгледа цялата среща от пейката. На мястото на играча с №14 стартира днес Алек Питърс.

Олимпиакос продължава да бъде непобеден в местния шампионат с вече 22 победи от 22 срещи. Миконос е с баланс 8-14 след този резултат.

Двата отбора вече се срещнаха веднъж през сезона и "червено-белите" от Пирея спечелиха като гости с 91:65.

Спечелете екип на Везенков в новата игра на Sportal.bg!

До края на редовния сезон в Баскет лига остават два кръга след края на настоящия. Олимпиакос няма как да бъде изместен от върха и ще има домакинско предимство в плейофите.

Омирос Недзипоглу реализира 27 точки за Олимпиакос от пейката, а Франк Нтиликина отбеляза 19. Тайсън Уорд пък остана на косъм от дабъл-дабъл - 9 точки и 10 асистенции. За Миконос Моджавий Кинг вкара 24 точки, а 14 добави Джъстин Бригс.

Първата четвърт завърши с минимален аванс за гостите - 20:17. В следващия период шампионите постепенно поеха контрола върху двубоя и изиграха много силни втори 10 минути в атака. Олимпиакос спечели втората четвърт с 37:27 и водеше в резултата с 54:47 на почивката.

След 31:12 в третата четвърт, Олимпиакос се откъсна много сериозно напред в резултата и победата на отбора вече не подлежеше на съмнение, като единственият въпрос бе с каква разлика ще бъде постигната тя. В последната четвърт домакините понамалиха темпото, за да спестят сили за предстоящата тежка седмица, в която играят първо с Реал Мадрид като домакини, а после и с Апоел Тел Авив в мач, който ще се проведе в зала "Арена София" в четвъртък (9 април).

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook

СТАТИСТИКА НА МАЧА

Стартови състави:

Олимпиакос: Нтиликина, Уорд, Ларендзакис, Питърс, Милутинов

Миконос: Апълбай, Мур, Кавадас, Скулидас, Кенъди