Весела Лечева: Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев продължават да съдят БОК

  • 6 апр 2026 | 14:11
Председателят на Българската федерация по борба Станка Златева, генералният секретар на БФ Борба и бивш на БОК Белчо Горанов, както и индивидуалният член на БОК - Пламен Кръстев продължават да съдят олимпийската централа. Това съобщи Весела Лечева, която на 19 март 2025 година беше избрана за председател на Българския олимпийски комитет.

Лечева беше гост на Нациалната спортна академия „Васил Левски“, която организира научна конференция по повод „130 години от първите съвременни Олимпийски игри и участието на България в тях“.

„На тази светла дата си припомняме, че имаме олимпийска история, от която може само да се гордеем. Редица българи са оставили светла диря в нея и е наша отговорност да я опазим. На този фон продължава кризата в БОК и отново ще призова за нейното решаване“, каза Лечева.

„Вярвам, че Станка Златева, Белчо Горанов и Пламен Кръстев ще проявят разум и отговорност. Нека вземат поука от всички тези българи, които са участвали в създаването на БОК и в утвърждаването му през годините“, добави Лечева и уточни, че жалбите на тримата срещу Общото събрание все още не са оттеглени.

„БОК няма бюджет нито от МОК, нито от Министерството на младежта и спорта. Това ще попречи на организацията на всички важни събития, а през октомври има младежки олимпийски игри в Дакар“, каза още тя.

На въпрос дали Лечева е поискала в колегиален разговор тримата жалбоподатели да го направят, избраната за председател уточни: „Аз на няколко пъти отправях призив и апел за начина, по който може да се реши тази криза. Говорено е и с всеки един поотделно, но аргументът, който изтъкват е, че решението не зависи от тях. Надявам се, че това са пълнолетни хора, които могат да взимат сами и отговорно своите решения. Надявам се, че те ще вземат правилното решение и за БОК“.

До момента четири съдебни състава на СГС са потвърдили законността на Общото събрание, проведено на 19 март 2025 г., като бяха оттеглени и част от исковите молби.

Преди седмица Лечева отправи и предложение към Стефка Костадинова за решаване на институционалната криза. Напомняме, че Костадинова, която е кандидат-депутат, внесе своята оставка, но тя все още не е отписана от Търговския регистър поради пропуски в документацията.

