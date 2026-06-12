Доброволци преминаха обучение преди Световното за спортисти със Синдром на Даун в София

Федерация Адаптирана Физическа Активност - България проведе специализирано обучение на доброволци във връзка с подготовката на предстоящото Световно първенство.

В него се включиха доброволци от Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ и „Светът на Мария“, които ще бъдат част от екипа, подпомагащ организацията и провеждането на събитието.

Участниците преминаха през практически и организационни модули, свързани с работата с международни делегации, подкрепата на спортистите, координацията на дейности и реакцията при извънредни ситуации.

Специална част от програмата беше обучението, проведено от Търсене и спасяване - България, по време на което доброволците се запознаха с основни принципи за безопасност, реакция при инциденти и действия в кризисни ситуации.

"Федерация Адаптирана Физическа Активност - България изказва своята благодарност към Столична община и Район „Сердика“ за подкрепата и съдействието при подготовката на това значимо международно спортно събитие. Благодарим и на всички млади хора, които избраха да бъдат част от това вдъхновяващо начинание и да подкрепят спортистите със своето време, енергия и отдаденост", заявиха от централата.

От 14 до 19 юни България ще посрещне стотици спортисти, треньори и официални делегации от десетки държави. Събитието ще бъде празник на спорта, приятелството, равните възможности и човешкия дух.

Филип Петров пък ще бъде водещ на Световното първенство за спортисти със диндром на Даун.

Родом от Габрово, а днес живеещ в Дрезден, Германия, той има богат международен опит като спортен организатор, аниматор и лицензиран Zumba инструктор. Работата му го среща с хора от различни държави и култури, а позитивната му енергия, комуникативност и умението му да създава настроение го превръщат в естествена част от големи международни събития.

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