  3. Весела Лечева: Лора Христова е олицетворение на олимпизма, тя запали цяла България по биатлона

Весела Лечева: Лора Христова е олицетворение на олимпизма, тя запали цяла България по биатлона

  • 31 март 2026 | 09:39
Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева остана впечатлена от посрещането на Лора Христова в Троян.

Бронзовата медалистка от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина се завърна в родния си град след края на сезона в биатлона.

В Троян посрещнаха тържествено бронзовата олимпийска медалистка Лора Христова
Посрещането се състоя в новопостроената, но все още неофициално открита спортна зала в Троян. Стотици деца и младежи от местните спортни клубове, представители на институции и граждани се събраха, за да изразят уважението и подкрепата си към спортистите.

Лора Христова: Посрещането в Троян ме просълзи повече, отколкото получаването на олимпийския медал
"Стотици деца, чакащи за автографи. Препълнена зала в Троян! Това е смисълът на олимпизма, олицетворен от бронзовата ни медалистка Лора Христова. Лора запали не само целия град, но и цяла България по биатлона. Специални поздравления от името на БОК поднесе шефът на мисията ни на Зимните игри Володя Златев", написа Лечева във Фейсбук.

“Честито и на една от най-спортните кметици в България - Донка Михайлова. Имах честта да направя заедно с нея първа копка на залата, която вече е едно завършено и модерно съоръжение.

Подкрепата на местната власт за развитието на спорта е ключова. А Троян показва, че тя се отплаща - с Лора, Милена Тодорова, Владимир Илиев, Станимир Беломъжев”, добави председателят на БОК в социалната мрежа.

