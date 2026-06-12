София посреща Държавното отборно първенство по бадминтон за мъже и жени

12 тима при мъжете и 10 при жените ще участват на Държавно отборно първенство по бадминтон А група, което ще се проведе на 13 и 14 юни в "Бадминтон Зала Европа" в София.

За отличията ще спорят всички национали, без европейските шампионки на двойки Стефани Стоева и Габриела Стоева, които са в Сидни. Всички състезатели от представителния тим за юноши до 19 години също ще се включат в надпреварата.

При мъжете са заявени отборите на Виктори БК София, СКР Дружба София, СКБ Стара Загора, БК Арда Кърджали, БСК Пазарджик, БК Хасково, СКБ Русе, БК ВИАС София, БК Ракет Спийд София, КФВС Атлет Първомай, БК Анета Янева-НСА София, БК Левски Люлин София, а при жените СКР Дружба София, БК Анета Янева-НСА София, Виктори БК София, УСКБ -ТУ София, БК ВИАС София, КФВС Атлет Първомай, БСК Пазарджик, БК Левски Люлин София, БК Хасково и БК Гълъбово.

По програма в събота мачовете започват в 9.30 и продължават до около 19.30 часа, а в неделя са от 9.30 до 14.00 часа.

БК ВИАС (София) при жените и БК Ракет Спийд София при мъжете станаха шампиони на страната през миналата година.

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