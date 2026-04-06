Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
Тото Волф подкрепи позицията на Васьор за започващия в Маями нов шампионат

  • 6 апр 2026 | 11:34
  • 93
  • 0

Ръководителят на отбора на Мерцедес Тото Волф подкрепи мнението на своя колега от Ферари Фредерик Васьор, че с надпреварата за Гран При на Маями в началото на месец май ще стартира нов шампионат във Формула 1.

По думите на французина, който говори след състезанието в Япония, дългата пауза, която се отвори след анулирането на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия, ще позволи на отборите да развият значително своите коли. Поради тази причина в Маями може да има голямо преразпределение на силите след подновяването на сезона и практически шампионатът да започне отначало.

Гран При на Маями ще даде старт на нов шампионат във Формула 1

„Да, вълнуващо е. За нас щеше да е по-хубаво, ако състезанията в Близкия изток се бяха провели, за да спечелим малко повече точки. Но съм съгласен с Фред. Напълно е възможно да се случи. Хората се понаучиха, отборите и пилотите започнаха да оптимизират различните системи в своя полза.

„Вече видяхме първите индикации за това. В първите две състезания изглеждаше, че имаме хоумрън, но вече не е така и ние бяхме наясно, че това ще се случи. Така че да, за мен Маями също ще бъде един рестарт. Как ще работят подобренията, които хората ще направят? Как ние ще се оптимизирали нашите системи? Ще бъде вълнуващо“, каза Волф, подкрепяйки мнението на Васьор.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

