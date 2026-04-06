Ферари вече работи по Б версия на "Макарена"

Отборът на Ферари продължава работата си по въртящото се задното крило, което беше наречено „Макарена“, а според източници в Италия в Маранело вече разработват негова Б версия.

Това крило се появи за малко по време на предсезонните тестове в Бахрейн, когато Люис Хамилтън направи няколко обиколки с него. След това крилото беше изпробвано отново от Хамилтън и Шарл Леклер по време на свободната тренировка в Китай, но след това те се върнаха към по-конвенционалната версия на задното крило за остатъка от уикенда в Шанхай.

Защо Ферари не тества "Макарена" задното крило в Япония?

В Япония също бяха предвидени тестове по време на свободните тренировки, които обаче бяха анулирани, защото от Ферари предпочетоха да продължат работата по крилото във фабриката си. А сега става ясно, че те вече разработват негов втори вариант, който ще бъде изпробван от Хамилтън и Леклер на „Монца“ по-късно този месец.

Ферари планира два теста през априлската пауза

Ферари ще посети Храма на скоростта на 22 април, за да проведе своя втори снимачен ден за годината. В него тимът ще може да завърти най-много 200 километра, което се равнява на 34 обиколки на италианското трасе.

Шарл Леклер посочи къде Ферари може да направи огромен прогрес

Очаква се след този филмов ден от Ферари да решат дали ще използват „Макарена“ крилото по време на уикенда за Гран При на Маями в началото на месец май. Оригиналните планове на Черните кончета бяха това крило да направи своя състезателен дебют в Канада в края на май, но отворилата се априлска пауза позволява повече време за работа по него и поради тази причина можем да го видим в състезателни условия още в Маями.

Следвай ни:

Снимки: Imago