  3. Шарл Леклер посочи къде Ферари може да направи огромен прогрес

Шарл Леклер посочи къде Ферари може да направи огромен прогрес

  • 3 апр 2026 | 15:15
Пилотът на Ферари Шарл Леклер посочи в кои сфери Скудерията може да направи огромен прогрес, който да му позволи да се бори като равен с равен с Мерцедес за победите във Формула 1.

В първите три кръга за сезона Черните кончета се наложиха като най-сериозния конкурент на Сребърните стрели, които стартираха кампанията с три поредни победи, като две от тях бяха двойни. Един от основните недостатъци на SF-26 е свързан с мощността на задвижващата система, но според Леклер това не е единственото, което дърпа отбора назад на този етап от сезона.

Ще получи ли Ферари още мощност за Канада?
Ще получи ли Ферари още мощност за Канада?

„Определено двигателят на Мерцедес има голямо предимство пред нас в момента. Работим по въпроса. Но не трябва да забравяме, че можем да открием големи подобрения и в шасито, аеродинамиката и работата с гумите, всичко това прави разлика. Засега не можем да променим двигателя, но междувременно трябва да подобрим всичко друго по колата“, каза Леклер.

Снимки: Gettyimages

