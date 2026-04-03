Шарл Леклер посочи къде Ферари може да направи огромен прогрес

Пилотът на Ферари Шарл Леклер посочи в кои сфери Скудерията може да направи огромен прогрес, който да му позволи да се бори като равен с равен с Мерцедес за победите във Формула 1.

В първите три кръга за сезона Черните кончета се наложиха като най-сериозния конкурент на Сребърните стрели, които стартираха кампанията с три поредни победи, като две от тях бяха двойни. Един от основните недостатъци на SF-26 е свързан с мощността на задвижващата система, но според Леклер това не е единственото, което дърпа отбора назад на този етап от сезона.

Ще получи ли Ферари още мощност за Канада?

„Определено двигателят на Мерцедес има голямо предимство пред нас в момента. Работим по въпроса. Но не трябва да забравяме, че можем да открием големи подобрения и в шасито, аеродинамиката и работата с гумите, всичко това прави разлика. Засега не можем да променим двигателя, но междувременно трябва да подобрим всичко друго по колата“, каза Леклер.

