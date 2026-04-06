Добра новина за Левкси - Сангаре се приближава до завръщане

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре се подложи на операция на дясното коляно в началото на месец март, след като получи травма по време на двубоя срещу Локомотив (София), спечелен от „сините“ драматично с 4:3.

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Контузията наложи хирургическа намеса, като интервенцията е преминала успешно и без последващи усложнения, което дава оптимизъм за сравнително бързо възстановяване на малиеца.

В момента Сангаре се намира в активен възстановителен период и постепенно увеличава интензивността на тренировъчния процес под наблюдението на медицинския щаб. Нападателят работи по специална програма, целяща да върне кондицията му и да го подготви за пълноценно завръщане в игра.

Очакванията са той да бъде на разположение на треньорския щаб към края на месец април, когато започват ключовите сблъсъци от първата четворка на плейофите в efbet Лига.