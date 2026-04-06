Бешикташ напира за Майкон

От Бешикташ не си губят времето и са започнали да отъпкват почвата около бранителят на Левски Майкон, обяви авторитетното турско издание „Фотомач“. „Черните орли“ са се свързали с агента на играча, за да го подтикнат да заложи на тях, ако се наложи Майкон да избира къде да продължи кариерата си между няколко оферти.

Неприятни новини за Левски преди последните два мача от редовния шампионат

Както е известно, в Бразилия твърдят, че интерес към него има дори от отбори като Борусия (Дортмунд). В последните дни обаче основно новини идват от Турция, където медиите са категорични, че Майкон най-вероятно ще продължи кариерата си в гранда Бешикташ. Лично треньорът на „черните орли“ Серген Йълчън настоявал за този трансфер, твърди „Фотомач“.

Комшиите стигнали до Майкон, след като прегледали какво предлага пазара на Гърция. Защитникът на Левски впечатлил с изявите си в атака. По принцип той има договор с Левски до следващото лято, но турският тим ще иска да го привлече още сега.