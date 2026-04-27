Григор срещу квалификант на старта на Екс ан Прованс

Григор Димитров ще се изправи срещу квалификант на старта на “Чаланджър 175” турнира в Екс ан Прованс (Франция). Най-добрият български тенисист не е играл на такова ниво турнири от 14 години насам. Заради контузиите и големият срив в световната ранглистата обаче сега той е принуден да участва, за да трупа игрова практика и точки, а организаторите с готовност му предоставиха "уайлд кард".

Под №1 в пресявките, които започват днес, е поставен 225-ият в класацията на АТР Пиер-Юг Ербер.

По програма Григор Димитров трябва да изиграе първия си мач в сряда. Ако успее да го спечели, след това 34-годишният хасковлия ще търси реванш от Алекс Микелсън, от когото загуби на АТР 500 турнира в Далас през февруари. Тогава американецът спечели в три сета - 5:7, 6:4, 6:4. Микелсен е водач на схемата в Екс ан Прованс.

В половината на Григор са и белгиецът Зизу Бергс и ветеранът и носител на три титли от Големия шлем Стан Вавринка. А сред заявените участници личат още имената на Камерън Нори, Жоао Фонсека (двамата ще се откажа при победи в Мадрид днес), Алехандро Табийо, Миомир Кечманович, Ботик ван де Зандсхулп, Джовани Мпеши Перикар, Роберто Баутиста Агут и други играчи от топ 100.