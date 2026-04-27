  3. Григор срещу квалификант на старта на Екс ан Прованс

Григор срещу квалификант на старта на Екс ан Прованс

Григор срещу квалификант на старта на Екс ан Прованс

Григор Димитров ще се изправи срещу квалификант на старта на “Чаланджър 175” турнира в Екс ан Прованс (Франция). Най-добрият български тенисист не е играл на такова ниво турнири от 14 години насам. Заради контузиите и големият срив в световната ранглистата обаче сега той е принуден да участва, за да трупа игрова практика и точки, а организаторите с готовност му предоставиха "уайлд кард".

Под №1 в пресявките, които започват днес, е поставен 225-ият в класацията на АТР Пиер-Юг Ербер.

По програма Григор Димитров трябва да изиграе първия си мач в сряда. Ако успее да го спечели, след това 34-годишният хасковлия ще търси реванш от Алекс Микелсън, от когото загуби на АТР 500 турнира в Далас през февруари. Тогава американецът спечели в три сета - 5:7, 6:4, 6:4. Микелсен е водач на схемата в Екс ан Прованс.

В половината на Григор са и белгиецът Зизу Бергс и ветеранът и носител на три титли от Големия шлем Стан Вавринка. А сред заявените участници личат още имената на Камерън Нори, Жоао Фонсека (двамата ще се откажа при победи в Мадрид днес), Алехандро Табийо, Миомир Кечманович, Ботик ван де Зандсхулп, Джовани Мпеши Перикар, Роберто Баутиста Агут и други играчи от топ 100.

