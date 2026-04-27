Ботев благодари на феновете за подкрепата в Кърджали

От Ботев (Пловдив) благодариха на своите фенове, които подкрепиха отбора при гостуването му на Арда в Кърджали, което „жълто-черните“ спечелиха с 2:0. Привържениците на Ботев препълниха сектора за гости на „Арена Арда“, за да надъхат своя отбор за успеха над Арда и за предстоящото дерби на Пловдив срещу Локомотив на стадион „Христо Ботев“ в следващия кръг.

“Благодарим ви за подкрепата, ботевисти!



Препълнен „жълто-черен“ сектор даде нужния импулс на Лъчезар Балтанов и момчетата му.



Следващия уикенд отново ще сме рамо до рамо – отбор и публика за свещената емблема!”, написаха от “канарчетата”.