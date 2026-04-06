Нови 11 мача доближиха НБА до края на редовния сезон

В нощта на 5-и срещу 6-и април (неделя срещу понеделник) се изиграха нови 11 мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада, който вече уверено върви към своя край.

След техния край лидери в двете конференции са актуалният шампион Оклахома Сити Тъндър с 61 победи и 16 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с 57 успеха и 21 поражения (Източна конференция).

Двата тима вече нямат теоретичен шанс да бъдат изместени от лидерските си позиции, като и в двете конференции все още виси въпросът за това кой ще се класира директно в плейофите и кой ще трябва да мине през плей-ин турнира.

Всичко започна преди полунощ в 22:30 часа българско време с изцяло източен сблъсък и победата на Бостън Селтикс над Торонто Раптърс със 115:101 (26:26 28:20 36:31 35:24). Победата бе от решаващо значение за “келтите” в битката им за второто място и четири мача преди края те имат аванс от три победи пред третия Ню Йорк Никс. Торонто от своя страна остана на шестото място, но има абсолютно изравнен актив от 43-35 с първия под чертата Филаделфия 76ърс.

По същото време Бруклин Нетс победи Вашингтон Уизардс със 121:115 (35:23 24:31 26:30 36:31) в мач между опашкарите в Източната конференция. “Мрежите” вървят към една идея по-достоен край на сезона след втората си победа за последните четири срещи, докато столичани продължиха да пропадат, регистрирайки шестото си последователно поражение.

В третия мач от същия часови диапазон се изигра още един двубой без значение. Там Милуоки Бъкс от Източната конференция надделя със 131:115 (34:25 28:31 30:31 39:28) над Мемфис Гризлис от Западната конференция. Двата тима доиграват сезона и чакат драфта без шанс за участие в плей-ин турнира.

Чикаго Булс, който се намира непосредствено зад Бъкс в Източната конференция, преклони глава пред седмия на Запад Финикс Сънс със 110:120 (30:30 26:33 28:23 26:34). “Слънцата” успяха да съкратят разликата до шестия Минесота Тимбъруулвс на три победи, които обаче едва ли ще бъдат наваксани до края, тъй като остават едва пет мача и най-вероятно Финикс ще трябва да мине през пресявките на плей-ин турнира.

В първия мач след полунощ, който стартира в 1:00 часа, Кливланд Кавалиърс записа очаквана победа в изцяло източния сблъсък срещу предпоследния Индиана Пейсърс със 117:108 (31:32 24:26 35:33 27:17). “Кавалерите” вече си гарантираха място в топ 6 и дори имат възможност да изместят Ню Йорк Никс от третото място, ако в оставащите четири срещи намерят начин да наваксат изоставането от две победи.

В 2:00 часа започнаха още три мача, а в сблъсък между представители на двете конференции Минесота Тимбъруулвс допусна поражение от Шарлът Хорнетс със 108:122 (21:29 39:26 19:34 29:33). С този резултат “вълците” пропуснаха почти да си гарантират директно класиране в плейофната фаза, докато “стършелите” продължиха възхода си на Изток в опит да си извоюват максимално добра стартова позиция в плей-ин турнира.

По същото време борещият се за нищо на Изток Ню Орлиънс Пеликанс загуби от деветия на Запад Орландо Меджик със 108:112 (28:29 32:23 28:29 30:31).

В третия и последен мач от този часови диапазон шампионът Оклахома Сити Тъндър се развихри срещу предпоследния в Западната конференция и стигна до очаквана победа със 146:111 (40:25 35:29 33:27 38:30).

Половин час по-късно стартира двубоят, в който осакатеният ЛА Лейкърс допусна изненадваща загуба от борещия се за нищо Далас Маверикс като гост със 128:134 (30:41 31:26 36:40 31:27). Поражението попречи на Лейкърс да измести макар и временно от третото място в Западната конференция Денвър Нъгетс.

В 4:00 часа започна друг двубой, в който ЛА Клипърс защити честта на Лос Анджелис и постигна очаквана победа срещу последния на Запад Сакраменто Кингс със 138:109 (42:32 29:27 36:20 31:30). Успехът бе от огромно значение за Клипърс, които вече са осми в класирането на същата конференция и продължават битката за възможно най-добра стартова позиция в плей-ин турнира.

Най-оспорваният мач бе и последният от програмата, стартирал в 5:00 часа. В изцяло западен сблъсък Голдън Стейт Уориърс загуби от Хюстън Рокетс със 116:117 (31:26 22:29 29:37 34:25), което остави “войните” закотвени на десетото място във временното класиране. Хюстън от своя страна поне до края на редовния сезон няма да има поводи да чува познатия рефрен, че неговите совалки имат проблем, тъй като тимът вече си гарантира място в топ 6, като дори има потенциалната възможност да финишира като трети, ако спечели оставащите си четири мача и успее да измести Денвър.

В утрешния 7-и април (понеделник) ще се изиграят още пет мача, като този път Оклахома ще почива, а Детройт ще гостува на Орландо Меджик в 2:00 часа българско време, като именно този двубой ще постави началото на новата програмна схема. Редовният сезон ще приключи следващата седмица на 13-ти април (понеделник).