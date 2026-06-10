Тъжна вест: Отиде си една от най-големите фигури в литовския баскетбол

На 94-годишна възраст почина легендарният литовски баскетболен треньор Владас Гарастас. Новината за кончината му бе съобщена от Световната баскетболна федерация (ФИБА).

Гарастас бе старши треньор на националния отбор на Литва между 1992 и 1997 година веднага след отделянето на страната от СССР. Той изведе тима до бронзовите медали на Олимпийските игри през 1992 и 1996 година в Барселона и в Атланта и до среброто на Евробаскет 1995.

Преди това той бе старши треньор и на националния отбор на СССР, с който взе бронз на Евробаскет 1989 и сребро на световното първенство през 1990 година.

Между 1979 и 1989 година Гарастас бе начело на Жалгирис Каунас, с който стана три пъти шампион на Съветския съюз - 1985, 1986 и 1987 година, и игра още пет финала. С Жалгирис той взема Интерконтиненталната купа през 1986 година и играе финал в Евролигата през същия сезон.

Гарастас бе и президент на Литовската баскетболна федерация между 2003 и 2011 година.

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