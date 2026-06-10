Отговор на инвазията на НБА: Евролигата променя баскетбола из основи! В новото състезание играят шампиони, а едно място е запазено за най-богатия!

НБА лигата сериозно заплашва да „погълне“ баскетбола на Стария континент, а Евролигата реши да отвърне на удара! За да подобрят и разширят своето състезание, ръководителите на елита подготвят истинска "бомба" за началото на следващия сезон – Суперкупата на Евролигата! Порталът „Basket News“ лансира ексклузивна новина, че Евролигата интензивно работи по стартирането на изцяло нов, елитен предсезонен турнир.

Според най-новата информация, първото издание може да се проведе още на 19 и 20 септември, непосредствено преди официалния старт на сезона в Евролигата 2026/27. Планирано е турнирът да се играе във формат от два бързи и интензивни дни с четири водещи европейски отбора. Като абсолютен фаворит за домакин на този исторически спектакъл се откроява богатият Абу Даби. Столицата на Обединените арабски емирства по този начин ще направи перфектна увертюра за 2027 година, когато вече е официално определено да бъде домакин на финалната четворка на Евролигата.

Що се отнася до участниците, концепцията на състезанието е замислена така, че да събере на едно място само „крем де ла крем“ от предишните сезони. Формулата е ясна: участват носителите на Евролигата от последните два сезона, плюс победителят от редовния сезон от последния сезон. Според този ясен критерий, билет за Абу Даби вече имат Фенербахче (шампион от 2025 г.) и Олимпиакос (носител на титлата през 2026 г.). Като се има предвид, че „червено-белите“ от Пирея през същия сезон са били и победители в редовния сезон на състезанието, свободното трето място автоматично е присъдено на Реал Мадрид, като отбор, който е играл на големия финал.

А след това стигаме до най-интересната и, честно казано, най-суровата част. Ако състезанието вече се нарича „Суперкупа“, единственото логично и спортно нещо би било в него да участват носителят на Евролигата и носителят на Еврокъп, нали? Не и в модерния баскетбол. Форматът не предвижда автоматично участие на шампиона на второто по ранг европейско състезание. Затова френският Бурж, въпреки героичното си спечелване на Еврокъп през сезон 2025/26, в момента дори не е на картата за този турнир. Правилата отново са написани така, че по-малките клубове да нямат достъп до масата, на която седят богатите. Вместо носителя на Еврокъп, четвъртото място на Суперкупата е запазено за специална покана.

Това дава на ръководителите на Евролигата максимална маркетингова и търговска гъвкавост да изберат най-атрактивния участник. Въпреки че този проект все още не е официално приет, разговорите с градовете и клубовете са в напреднала фаза. Окончателното решение, одобрението на формата и потвърждението на всички детайли се очакват на следващото заседание на борда на Евролигата, което ще се проведе на 26 юни в Барселона.

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