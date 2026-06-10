Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Христо Янев извежда ЦСКА за първа тренировка през новия сезон - на живо от Панчарево
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Монтана 2003 запазва Даниела Уолън

Монтана 2003 запазва Даниела Уолън

  • 10 юни 2026 | 16:37
  • 216
  • 0
Монтана 2003 запазва Даниела Уолън

Баскетболният шампион на България при жените Монтана 2003 обяви, че запазва една от ключовите си състезателки - Даниела Уолън в редиците си и за следващата състезателна година.

"Даниела Уолън остава за още един сезон в нашият клуб! Една от основните състезателки през последните две шампионски години, остава в отбора и за сезон 2026/27.

През изминалата година Дани записа средно по 17.0 точки, 7.6 борби и 3.4 асистенции в Адриатическата лига, както и 15.8 точки, 6.2 борби и 2.3 асистенции на мач във вътрешното първенство.

Успех и късмет, Дани, в преследването на новите цели", написаха от Монтана 2003 в официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук.

Родената в Каракас Даниела Морийо-Уолън първоначално подписа с тима от Монтана през декември 2024 година.

Снимка: Монтана 2003 - Фейсбук

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Тъжна вест: Отиде си една от най-големите фигури в литовския баскетбол

Тъжна вест: Отиде си една от най-големите фигури в литовския баскетбол

  • 10 юни 2026 | 14:47
  • 1054
  • 0
Звезда на Панатинайкос е на път да стане катарски национал

Звезда на Панатинайкос е на път да стане катарски национал

  • 10 юни 2026 | 11:44
  • 630
  • 0
Александър Гавалюгов пред Sportal.bg: Искам България да бъде уважавана баскетболна нация и да играе на големи форуми

Александър Гавалюгов пред Sportal.bg: Искам България да бъде уважавана баскетболна нация и да играе на големи форуми

  • 10 юни 2026 | 08:41
  • 7032
  • 15
Ще вдигнат ли титлата Везенков и Олимпиакос или ПАО ще се върне в играта?

Ще вдигнат ли титлата Везенков и Олимпиакос или ПАО ще се върне в играта?

  • 10 юни 2026 | 07:40
  • 5445
  • 2
Куин Снайдер подписа нов договор с Атланта Хоукс

Куин Снайдер подписа нов договор с Атланта Хоукс

  • 9 юни 2026 | 12:08
  • 752
  • 0
Има ли крачки при последния кош на Балкан? Тити Папазов обяви Локо Пд за истински шампион

Има ли крачки при последния кош на Балкан? Тити Папазов обяви Локо Пд за истински шампион

  • 9 юни 2026 | 11:22
  • 13997
  • 36
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев говори за целите, селекцията и по други важни теми за ЦСКА

Христо Янев говори за целите, селекцията и по други важни теми за ЦСКА

  • 10 юни 2026 | 16:54
  • 3109
  • 6
Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 16290
  • 38
Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

Венци: Кой друг български клуб е като нас - Балов ще играе в ШЛ

  • 10 юни 2026 | 17:18
  • 1362
  • 5
Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

Защо Никола Цолов няма да дебютира във Формула 1 този уикенд

  • 10 юни 2026 | 17:07
  • 3152
  • 0
Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

  • 10 юни 2026 | 15:24
  • 9008
  • 32
Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

  • 10 юни 2026 | 14:18
  • 15270
  • 19