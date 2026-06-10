Монтана 2003 запазва Даниела Уолън

Баскетболният шампион на България при жените Монтана 2003 обяви, че запазва една от ключовите си състезателки - Даниела Уолън в редиците си и за следващата състезателна година.

"Даниела Уолън остава за още един сезон в нашият клуб! Една от основните състезателки през последните две шампионски години, остава в отбора и за сезон 2026/27.

През изминалата година Дани записа средно по 17.0 точки, 7.6 борби и 3.4 асистенции в Адриатическата лига, както и 15.8 точки, 6.2 борби и 2.3 асистенции на мач във вътрешното първенство.

Успех и късмет, Дани, в преследването на новите цели", написаха от Монтана 2003 в официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук.

Родената в Каракас Даниела Морийо-Уолън първоначално подписа с тима от Монтана през декември 2024 година.

Снимка: Монтана 2003 - Фейсбук

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