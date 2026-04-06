ФК Розова долина с официална позиция за съдийството от мача с Левски в Карлово

Левски (Карлово) надви у дома Розова долина (Казанлък) с 3:2. Дербито на Розовата долина е от 28-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Освен петте гола, в него бяха вдигнати и пет червени картона.

Ръководството на ФК Розова долина излезе с официална позиция относно съдийството на Владимир Недялков във въпросния двубой.

Уважаеми привърженици,

Днес, 4 април 2026 г. трябваше да станем свидетели на истинско съседско дерби между „Розова долина“ и „Левски“ (Карлово) – мач без напрежение в класирането, в който двата отбора излязоха да се надиграват. Вместо това, обаче главният съдия Владимир Недялков превърна срещата във фарс.

Считаме за недопустимо:

❌ Неадекватното съдийство, което пряко повлия на крайния резултат.

❌ Тенденциозните отсъждания в ущърб на ФК "Розова долина:.

Двата червени картона за „Левски“ (Карлово) са напълно заслужени и безспорни. В същото време, за наш състезател беше показан червен картон в ситуация, която по-скоро отговаря на нарушение за жълт картон – решение, което буди сериозни съмнения за последователност и обективност в отсъжданията.

Особено фрапиращ остава и фактът, че след множеството накъсвания на играта, мелетата и показаните червени картони, четвъртият съдия не сигнализира за адекватно продължение. Реално игровото време не беше компенсирано и последните минути на срещата практически не се изиграха.

Държим да подчертаем, че нямаме никакви претенции към домакините от Карлово и им честитим победата. Колегиалността между двата клуба беше на ниво, но присъствието на подобни „арбитри“ убива духа на играта.

Това не е изолиран случай за сезона. Припомняме срещата с „Родопа“ (Смолян) от първия полусезон, в която същият съдия отново не отговори на нивото на мач от Трета лига, а решенията му повлияха пряко на крайния резултат.

Няма да мълчим, когато трудът на нашите футболисти се обезценява. Не сме от клубовете, които търсят оправдание в съдийството – винаги първо търсим грешките в себе си.

Категорично настояваме г-н Владимир Недялков да не бъде назначаван повече на срещи на ФК „Розова долина“ в каквато и да е съдийска роля, включително и като четвърти съдия.

Във фейсбук страница на ФК Розова долина Казанлък са качени видео материали със спорни моменти от споменатите в текста мачове на отбора в Смолян и Карлово.